Uno degli operatori mobili virtuali più conosciuto in tutto il nostro paese e senza alcun dubbio Very Mobile, quest’ultimo vanta infatti uno storico decisamente importante fatto di efficienza e promozioni ad hoc per i propri clienti in grado di soddisfare i bisogni e i desideri di tutti.

A quanto pare, però il noto operatore non vuole fermarsi solo ai propri clienti, sembra infatti interessato a ingraziarsi i favori e le attenzioni dei suoi ex clienti, per fare questo a bandito un’offerta specifica dedicata proprio a questi ultimi per convincerli a tornare tra le sue fila usando come incentivo una promozione ad hoc per questi ultimi che offre caratteristiche davvero convenienti ad un prezzo a dir poco competitivo.

La promo in questione è arrivata in circolazione da un po’ di tempo infatti numerosi ex clienti del noto operatore verde stanno ricevendo un SMS di avviso da quest’ultimo che li invoglia a sottoscrivere tale promo, tornando sui loro passi e dunque presso veri mobile.

La promozione che ci aspetta se tornate in Very

La promozione che viene proposta all’interno dell’SMS e davvero conveniente, quest’ultima offre 200 GB di dati con connettività in 4G, ai quali vengono accostati minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS illimitati verso qualsiasi numero, il tutto viene coronato da un prezzo decisamente conveniente, si parla infatti di 5,99 € al mese.

Come se non bastasse l’operatore telefonico per incentivare ancora di più la sottoscrizione di questa promozione, a pensato bene di azzerare il costo di attivazione della nuova Sim che sarà dunque gratuita, di conseguenza l’unico costo reale da pagare e il primo mese per la promozione.

Un dettaglio al quale dovrete prestare grande attenzione e però che la promo sarà disponibile come indicato all’interno dell’SMS di comunicazione, fino al 23 luglio, data oltre la quale non sarà più possibile attivarla.