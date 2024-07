Un prezzo davvero da saldo vi attende proprio in questi giorni su Amazon, per l’acquisto del bellissimo Samsung Galaxy Book4, un laptop di assoluta qualità che cerca di convincere gli utenti all’acquisto, riducendo la spesa da sostenere anche di 300 euro rispetto al listino originario.

Il modello in questione presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, mentre alle sue spalle si trova un processore Intel Core i5, che ha una configurazione di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo non poteva non essere Windows 11, con un design, di cui parleremo a breve, che in parte ricorda sicuramente i MacBook di Apple.

Andate subito su questo link per collegarvi al nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis.

Samsung Galaxy Book4: la promozione Amazon

Ottima occasione per avere un buon notebook ad un prezzo estremamente conveniente, Amazon sa il fatto suo, ed infatti in questi giorni ha deciso di applicare una promozione di livello nettamente superiore. Il prezzo consigliato di questo prodotto sarebbe di 1009 euro, ma coloro che vorranno approfittare dell’offerta, potranno spendere in finale solamente 799 euro, dimostrando ancora una volta che 210 euro di sconto non sono poco, anche se corrispondono al 27% del valore di listino. Effettuate l’ordine premendo qui.

Dal peso di 1,6kg, il prodotto ricorda molto gli Apple MacBook, proprio perché presenta un design metallico, con colore grigio argentato, una tastiera con keycap completamente neri e finitura gommata, per terminare il tutto con un LED monocromatico che può essere regolato solamente in termini di intensità luminosa (e non nei colori). La connettività fisica è abbastanza fornita: due porte USB-A, due USB-C o anche HDMI v1.4, al netto della porta RJ45 per il collegamento fisico alla rete, senza dover passare per il WiFi, ovviamente incluso e compreso nel notebook in questione.