Una promozione di tutto rispetto è stata attivata su Amazon per l’acquisto di GoPro Hero10 Black, cosicché gli utenti possano effettivamente pensare di godere di una action camera di qualità sopraffina, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare di più del previsto.

La promozione è applicata sul modello appena precedente, nulla toglie essere comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni al top, come la registrazione in 5.3K a 60fps, oppure lo scatto di fotografie da 23 megapixel, ma anche l’utilizzo alla stessa stregua di una webcam, che permette così lo streaming a 1080p, godendo di una delle migliori stabilizzazioni in circolazione.

GoPro Hero10 Black: la promozione con lo sconto di 50 euro

Tutti possono finalmente accedere alla GoPro Hero10 Black senza dover investire cifre di denaro particolarmente elevate, infatti al giorno d’oggi il medesimo prodotto può essere vostro, come anticipato del resto, con un risparmio di 50 euro, che corrisponde al 17% di sconto del listino di 299 euro. In altre parole, il valore che sarà necessario sborsare per l’acquisto finale è di soli 249 euro, sempre ricordando che si acquisterà un prodotto che ha una garanzia legale della durata di 24 mesi. L’ordine può essere completato qui.

All’interno della confezione troverete solamente lo stretto necessario per il funzionamento, proprio perchè sono assenti accessori di vario genere, se non la batteria che gli conferirà l’energia necessaria per il funzionamento, oppure il cavo di collegamento per la ricarica stessa, ma quasi nient’altro. In caso contrario vi possiamo consigliare di optare per la versione definita Bundle, all’interno della quale si possono trovare anche una batteria di ricambio, la custodia rigida che facilita incredibilmente il trasporto, e l’impugnatura flottante, utilissima ad esempio per effettuare riprese in movimento, senza tenere fisicamente in mano la camera stessa.