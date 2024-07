Ogni mese tutti gli operatori telefonici italiani aggiornano il loro catalogo di offerte, introducendone di nuove con l’obiettivo, ovviamente di mantenere elevato l’interesse da parte degli utenti che cercano una promozione in grado di soddisfare le loro necessità e venire incontro alle loro possibilità economiche.

Ovviamente anche l’operatore a tinte viola partecipa a questo gioco e per il mese di luglio ha deciso di modificare il proprio catalogo, introducendo alcune nuove offerte tra le quali una già vista in passato è molto amata dagli utenti in grado di offrire caratteristiche decisamente convenienti ad un prezzo addirittura inferiore ai sei euro al mese, scopriamo insieme di cosa si tratta che cosa offre.

Meno di sei euro per ottime features

La promozione di cui vi stiamo parlando ha un costo mensile di 5,99 € e offre a chi la sottoscrive 100 GB di traffico da dati Internet, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS illimitati verso tutti, si tratta di una promozione già vista in passato che l’operatore ha deciso di reintrodurre vista la sua enorme popolarità.

Come se non bastasse ora ho. Mobile supporta la connettività dati di quinta generazione che è attivabile in modo del tutto indipendente dal tipo di promozione che avete già attiva sul vostro numero di telefono basta infatti recarsi all’interno dell’applicazione dedicata e attivare l’opzione “ho il turbo” per usufruire della connettività 5G pagando solo un supplemento di un euro al mese insieme al costo mensile della promozione.

L’offerta in questione è attivabile da tutti gli utenti, sia coloro che stanno sottoscrivendo un nuovo numero di telefono sia coloro che stanno effettuando la portabilità da un altro operatore specifico di provenienza, se siete interessati ad attivarla non perdete altro tempo dal momento che l’operatore potrebbe disattivarla e toglierla dal catalogo in qualsiasi momento senza preavviso, per attivarla basta recarsi sul sito ufficiale.