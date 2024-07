TIM e Vodafone: le offerte Power contro le Silver, ecco fino a 300 GB

I grandi attori presenti sul panorama della telefonia mobile italiana si sfidano quotidianamente per definire chi otterrà la leadership. Le due aziende più importanti non possono che essere Vodafone e TIM, colossi assoluti che stanno conducendo una grossa campagna promozionale estiva.

A sfidarsi sono le due gamme Silver e Power, la prima con due offerte e la seconda con ben tre offerte a disposizione.

TIM sfida Vodafone: ecco le 5 offerte che si danno battaglia a luglio 2024

La prima soluzione utile è la Power Special, offerta che include al suo interno tantissimi contenuti mensilmente per un prezzo di 9,99 €. Chi la sceglie può beneficiare quindi di minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti ma soprattutto di un quantitativo di giga pari a 300 in 5G.

Anche le altre due offerte, le quali sono più alla portata di quelle di Vodafone per contenuti, riescono a garantire il meglio. La Power Iron, soluzione che costa mensilmente 6,99 €, permette di avere minuti e messaggi come l’offerta precedente ma con 150 giga in 4G. La Power Supreme Easy è invece la soluzione che costa 7,99 € al mese, semplicemente perché porta i suoi giga a 200 in rete 4G.

Tutte queste offerte sono disponibili solo per coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale. Allo stesso tempo c’è anche un regalo per chi le sottoscrive: il primo mese è gratuito al 100%.

Vodafone risponde per le rime rendendo disponibile una gamma ormai trita e ritrita: la Silver. Al suo interno questa vanta dei contenuti pazzeschi e prezzi molto più accessibili rispetto a quanto fa il gestore in genere. La prima offerta è quella che costa 7,99 € al mese con 100 giga in 4G, minuti senza limiti e 200 messaggi. La seconda offerta sale di prezzo ed arriva a 9,99 € al mese con 150 giga in 4G, 200 messaggi e minuti illimitati, anche in questo caso ogni mese.