CoopVoce: ultimi giorni per la promo migliori fino a 300 giga al mese

I grandi cambiamenti visti nel mondo della telefonia mobile hanno portato alcuni gestori a diventare leader contrastati in maniera anche inaspettata. Stando a quanto riportato, sono diverse le esperienze che si sono viste in passato, con gli utenti che un tempo evitavano di cambiare gestore per comodità. Ad oggi è diventato tutto più semplice vista le trafile da percorrere, anche grazie ai gestori che sono diventati molto più pronti sotto questo senso. CoopVoce è la chiara dimostrazione di quanto un’azienda possa arrivare ed improvvisamente crescere fino ad acquisire la leadership totale.

Con tutte le sue caratteristiche, questo provider è stato in grado di mettere in ginocchio grandissime realtà come ad esempio Vodafone e gli altri provider, riservandogli un posto in secondo piano. Avere convenienza e qualità è possibile con questo gestore virtuale che sta riuscendo a raccogliere quanto seminato.

CoopVoce: sono ancora disponibili la EVO 10 e la EXTRA 300

Di offerte vantaggiose ne sono arrivate moltissime in casa CoopVoce durante gli ultimi anni, ma quelle attualmente disponibili hanno una marcia in più. Con la prima, quella che costa di meno, il gestore virtuale ha voluto prendersi anche la fascia di utenti non troppo esigente. La EVO 10 mette a disposizione mensilmente il meglio partendo infatti da minuti senza limiti verso qualsiasi utente e 1000 SMS. Il prezzo mensile è di 4,90 € con 10 giga in 4G disponibili.

L’altra offerta è la vera pietra miliare del momento, una soluzione che non è seconda a nessuno. CoopVoce ha la EXTRA 300 come fiore all’occhiello, soluzione che costa 9,90 € al mese per sempre. Al suo interno questa nuova offerta permette di trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso chiunque ma soprattutto 300 giga in 4G per navigare in Internet. Bisogna fare presto: almeno fino a dopodomani questa soluzione resterà ancora disponibile sul sito ufficiale allo stesso prezzo mensile per il pubblico.