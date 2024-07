Al momento, un elevato numero di smartphone Android è rischio di attacco hacker. La causa è una vulnerabilità CVE-2024-32896. La falla di sicurezza è stata classificata con un punteggio di 8,1 su 10 nella scala di pericolosità. Ciò ha evidenziato la sua gravità. Nonostante le ripetute segnalazioni, molti modelli continuano ad essere vulnerabili.

Le indagini e le conferme da parte dell’azienda di Mountain View hanno rivelato che ci sono degli indizi secondo cui la vulnerabilità potrebbe essere oggetto di uno sfruttamento limitato e mirato. Si riteneva che il problema riguardasse solo i dispositivi Pixel. Successivamente Samsung ha confermato che anche alcuni modelli della serie Galaxy sono coinvolti. Tale scoperta ha destato notevole preoccupazione e ha portato alla consapevolezza che tutti i dispositivi Android necessitano di un aggiornamento per risolvere la falla.

Android sotto possibili attacchi hacker

Il problema principale risiede nel fatto che, al momento, l’aggiornamento di sicurezza per correggere la vulnerabilità non è ancora disponibile. Ciò per la maggior parte degli smartphone. L’unica eccezione è rappresentata dai dispositivi Pixel. Per quest’ultimi Google ha già rilasciato un aggiornamento. Non vale lo stesso per coloro che possiedono altri modelli Android. Quest’ultimi potranno solo che venga distribuito l’aggiornamento necessario.

Mentre si attende tale scenario, è consigliabile verificare regolarmente la disponibilità di interventi di sicurezza. Appena disponibile è importante installarli subito. C’è però un dettaglio rassicurante. È stato reso noto che non è facile sfruttare tale vulnerabilità. Chi vuole utilizzarla per hackerare gli smartphone Android interessati è necessario avere una conoscenza avanzata in materia. Anche se ciò risolleva gli animi degli utenti coinvolti, si tratta comunque di una minaccia reale che richiede attenzione costante.

A tal proposito, gli individui con dispositivi Android devono mantenersi informati sugli sviluppi riguardanti la vulnerabilità. Inoltre, devono prepararsi ad aggiornare i propri dispositivi appena sarà possibile. Google ha affermato di essere al lavoro per risolvere il problema, e ulteriori dettagli sulla pubblicazione dell’aggiornamento saranno comunicati appena disponibili.