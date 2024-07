Prezzo crollato per uno dei top di gamma di casa Samsung, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S24 Ultra, che oggi ha un costo effettivo ridotto del 33% rispetto al suo listino, avvicinando di molto gli utenti al suo acquisto.

Il prodotto non presenta differenze particolari, in termini soprattutto di specifiche tecniche, risultando essere il solito ottimo smartphone di fascia alta, con display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, impreziosito dalla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, ed anche da una configurazione di base che prevede 12GB di RAM con 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Ultra: lo sconto da pazzi su Amazon

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra, oggi può essere vostro uno dei migliori smartphone in circolazione, capace di convincere sotto molteplici aspetti e punti di vista, finalmente anche nel prezzo. Di base lo smartphone avrebbe un listino di 1499 euro, ma con la promozione corrente potrà essere vostro con un esborso finale di 999 euro, approfittando così dello sconto di 500 euro, che corrisponde al 33% del suddetto listino. L’acquisto può essere completato qui.

Disponibile in quattro colorazioni differenti, lo smartphone disponibile su Amazon presenta una piccola chicca: è incluso il caricatore da utilizzare per la ricarica, altrimenti escluso dalla confezione originaria. Non manca, ovviamente, la S Pen, utilissima per i vostri disegni, appunti e qualsivoglia altro utilizzo. Il comparto fotografico è impreziosito dalla presenza di un sensore principale da 200 megapixel, che viene seguito a ruota da altri 4 sensori di altissimo livello, il cui compito è proprio quello di innalzare notevolmente la qualità degli scatti che gli utenti possono realizzare con questo Samsung Galaxy S24 Ultra. La versione in commercio è no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.