Gli Amazon Prime Day sono ormai alle porte e bisogna prepararsi al meglio per questo evento. Il 16 e il 17 luglio 2024 si terranno due giorni completamente dedicati agli sconti sulla piattaforma di e-commerce più famosa del mondo.

Per poter partecipare c’è solo un requisito da soddisfare. Infatti, bisogna essere un utente Prime al fine di poter accedere alle migliaia di offerte in programma. Gli sconti saranno attivi su Amazon.it a partire dalle ore 00.01 del 16 luglio e continueranno senza sosta fino alle ore 23:59 del 17 luglio.

Ci aspettiamo che, come ogni anno, gli sconti riguarderanno una moltitudine di prodotti facenti parte di tutte le categorie presenti sulla piattaforma. Sarà quindi possibile acquistare a prezzi vantaggiosi sia prodotti di elettronica, abbigliamento, prodotti di bellezza e molto altro ancora. Una delle categorie più importanti a cui Amazon tiene particolarmente è quella dedicata ai prodotti Made in Italy.

Trattandosi di un evento esclusivo, ci aspettiamo offerte molto vantaggiose su tutti i marchi presenti su Amazon. Questo include anche i brand più blasonati che certamente non rinunceranno a rendere ancora più appetibili i propri prodotti.

Gli sconti esclusivi saranno mostrati direttamente su Amazon ma solo se si è utenti Prime. Chi volesse accedere alle offerte può collegarsi alla pagina di registrazione e iscriversi per un anno o anche solo un mese. Inoltre, gli utenti idonei potranno accedere al primo mese di prova gratuito per sfruttare appieno i vantaggi proprio in occasione dei Prime Day.

Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna, ha dichiarato: “Quest’anno festeggiamo la decima edizione di Prime Day e siamo entusiasti di celebrare questo splendido traguardo offrendo ai nostri clienti italiani centinaia di migliaia di offerte esclusive su una vasta selezione di prodotti“.

Per capire l’importanza dei Prime Day, basti pensare che nel 2023 gli utenti hanno risparmiato circa 2.5 miliardi di dollari grazie alle varie offerte presenti sulla piattaforma. L’obiettivo di questa nuova edizione è quello di garantire un’esperienza di acquisto migliore e risparmiare ulteriormente sui prodotti che amano.