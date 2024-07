BMW: avvistata la nuova coupé sportiva elettrica

BMW sta accelerando lo sviluppo di diversi nuovi modelli elettrici, sfruttando la piattaforma avanzata Neue Klasse. Infatti è proprio su di essa che la casa automobilistica tedesca sta investendo notevolmente. Di recente sono emerse delle foto spia che mostrano una coupé sportiva in fase di test. Ciò è avvenuto nelle vicinanze del centro di ricerca e sviluppo dell’ azienda in Baviera. Questo prototipo, pesantemente camuffato, si distingue chiaramente per un design che si allontana dai modelli visti finora. Il frontale, ad esempio, presenta una reinterpretazione moderna della classica griglia a doppio rene. Cosa tipica delle vetture della Neue Klasse. Suggerendo così un approccio innovativo al design delle auto elettriche.

BMW: innovazione tecnologica, quattro motori elettrici e collaborazione con deepdrive

La casa automobilistica non ha ancora confermato ufficialmente questo progetto, ma è possibile che si tratti di un modello ad alte prestazioni destinato a una produzione limitata. Una strategia simile a quella adottata con la BMWi8. L’idea alla base potrebbe essere quella di offrire un veicolo unico e altamente prestazionale. Qualcosa che possa attrarre gli appassionati di auto sportive e di tecnologia avanzata. Le linee della vettura, pur essendo ancora celate, lasciano intravedere un profilo molto aerodinamico. Promettendo un’esperienza di guida eccezionale.

Uno degli aspetti più interessanti rivelati dalle foto spia riguarda la meccanica del prototipo. Sembrerebbe infatti che la coupé sportiva sia equipaggiata con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Tale configurazione innovativa elimina la necessità delle tradizionali pinze dei freni. Questo tipo di motorizzazione potrebbe essere frutto della collaborazione con la startup tedesca Deepdrive. Partnership in cui BMW ha investito lo scorso anno. Particolarmente nota per il suo lavoro su motori elettrici avanzati.

Non sono ancora disponibili informazioni precise sulla potenza complessiva dei motori. Né sulle specifiche della batteria che alimenta questa vettura. Le premesse però indicano che potrebbe trattarsi di una sportiva elettrica dalle prestazioni impressionanti. Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose in futuro