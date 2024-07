Le cuffie Sony più richieste, intese tra le true wireless attualmente disponibili in commercio, restano al giorno d’oggi le Sony WF-1000XM5, proprio per la loro eccellente ergonomia, e la capacità di restituire un audio che supera di gran lunga la fascia di prezzo di posizionamento.

Il prodotto risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, Windows o MacOS, senza dover rinunciare ad alcuna funzione. Sono cuffie in-ear, che in pratica penetrano all’interno del canale uditivo, potendo inoltre sfruttare vari gommini di ricambio, atti a perfezionare il perfetto adattamento per l’utente stesso.

Sony WF-1000XM5: quanto costano su Amazon

Il prezzo di listino di queste cuffiette è da sempre stato molto elevato, previo considerato che comunque parliamo di un prodotto di fascia alta, e come tale richiede un esborso altrettanto importante: 319 euro. Fortunatamente Amazon ha pensato agli utenti, mettendo a disposizione uno sconto decisamente importante, tanto da poter risparmiare circa 70 euro, e spendere in finale solamente 249 euro al seguente link.

Il prodotto è disponibile sul mercato in due colorazioni differenti: grigio e nero. Come al solito noi vi abbiamo inserito la variante più economica, nulla vi vieta di abbracciare il nero, a patto che siate anche disposti a spendere un pochino di più. La certificazione IPX4 garantisce resistenza ad acqua e polvere, così da poterle utilizzare senza problemi mentre fate attività fisica di vario genere, la batteria, a conti fatti almeno, dovrebbe garantire fino a 24 ore di utilizzo continuativo, sfruttando i cicli di ricarica della custodia che potete trovare direttamente in confezione, e con la quale poter trasportare le cuffiette ovunque desideriate.

Spedizione gestita da Amazon, la consegna è estremamente rapida, avverrà in pochissimi giorni direttamente al vostro domicilio, sempre con garanzia di 24 mesi.