CoopVoce: le offerte EVO ed EXTRA partono da 4 EURO al mese

Offerta dopo offerta, ogni gestore riesce a costruirsi il suo ecosistema di utenti, fatto perlopiù di persone che oggi vogliono risparmiare. Ovviamente quando si parla del celebre dualismo tra i gestori più famosi in Italia, si parla senza dubbio anche di CoopVoce. Da sempre l’aspetto che contraddistingue i provider di questo genere è la grande convenienza, caratteristica che gli consente di sfidare chiunque senza problemi. Ora la situazione sembra essere diversa, in quanto pende proprio ad appannaggio di CoopVoce.

Il forte provider italiano è ritornato alla carica con delle offerte che già in passato avevano tratto grandi benefici. Secondo quanto riportato, sono infatti ancora disponibili le due offerte EVO ed EXTRA che hanno fatto parlare tutta Italia anche durante la fine del 2023. Sono tutte pronte a soddisfare le volontà e le esigenze di ogni utente che le sottoscrive. Al loro interno infatti c’è davvero di tutto e i prezzi sono più bassi del solito.

CoopVoce: le nuove promo sono due, ecco la EVO 10 e la EXTRA 300

Quando i gestori virtuali si adoperano al meglio, la loro grande incidenza si nota eccome. Le aziende storiche non possono nulla contro queste realtà che ormai pullulano di contenuti utili e di prezzi molto bassi.

CoopVoce ad esempio rende disponibili anche questa volta due offerte molto interessanti che qualcuno già conosce. Stiamo parlando della EVO 10 e della EXTRA 300. Entrambe le soluzioni che l’azienda virtuale mette a disposizione sul sito ufficiale offrono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti.

La prima costa solo 4,90 € al mese e garantisce 10 giga in 4G per navigare. La seconda offerta invece costa 9,90 € al mese e, oltre ai minuti e ai messaggi sopra descritti, permette di avere anche 300 giga in 4G per la navigazione. Queste offerte saranno disponibili ancora per un po’ sul sito del gestore virtuale, per cui fate presto e non lasciatevele scappare.