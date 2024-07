WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e gli utenti richiedono costantemente nuove funzioni smart e intelligenti. Una delle funzioni più utili è stata sicuramente quella dei messaggi vocali. Tuttavia, in molti chiedevano da tempo che si potessero trascrivere questi messaggi, soprattutto se molto lunghi, in modo da leggere il messaggio senza necessariamente ascoltarlo. Gli sviluppatori hanno ascoltato queste richieste e si sono subito messi a lavoro. Fino ad ora, però, si parlava ancora di test, ma quanto pare ora è realtà.

WhatsApp, arriva ufficialmente la trascrizione dei messaggi vocali

Sembra che sia giunto il momento dell’arrivo di una funzionalità molto attesa in casa WhatsApp. Come già accennato in apertura, infatti, ci sono delle novità importanti riguardanti la possibilità di trascrivere i messaggi vocali. Quest’ultima è stata infatti avvistata nella versione 2.24.15.5 della beta per Android. Osservando lo screenshot appena emerso in rete, possiamo infatti notare la possibilità di trascrivere i messaggi vocali.

Tuttavia, almeno per il momento, sembra che questa funzionalità sarà utilizzabile soltanto presso alcuni paesi. Dallo screenshot, infatti, possiamo notare come siano supportare solo poche lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi. Questa funzione, per il momento, è disponibile soltanto per alcuni utenti delle beta. Sembra che gli utenti potranno dunque ascoltare in maniera smart i messaggi vocali ricevuti senza doverli ascoltare necessariamente. Si tratta quindi di una funzione molto attesa e soprattutto molto utile.

Dovremo attendere per vedere quando la possibilità di trascrivere i messaggi vocali arriverà ufficialmente per tutti gli utenti di WhatsApp, compresi quelli italiani. Fatto sta, comunque, che Marck Zuckerberg sia finalmente introducendo una funzionalità che è stata richiesta da tantissimo tempo. I fan italiani di WhatsApp sembra che dovranno quindi attendere un altro po’ di tempo prima di poter sfruttare appieno questa nuova funzionalità tech.