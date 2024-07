WhatsApp potrebbe presto rilasciare una nuova funzione. Quest’ultima è volta a proteggere gli utenti dalle truffe. Come riportato da portali come The Verge il 9 luglio 2024, Meta ha annunciato l’introduzione di una opzione che semplifica l’identificazione dei gruppi fraudolenti che cercano di agire sulla piattaforma.

La nuova funzione mira a contrastare il crescente problema delle truffe task scam. Quest’ultime spesso coinvolgono gruppi WhatsApp creati da numeri malevoli per offrire false opportunità lavorative. Tali truffe fanno leva su aspetti emotivi, cercando di ingannare le vittime con proposte allettanti ma inesistenti.

WhatsApp lavora ad una funzione contro le truffe

Per aiutare gli utenti a evitare di cadere in tali inganni, Meta ha deciso di implementare una scheda informativa. Quest’ultima apparirà automaticamente quando si viene aggiunti a un gruppo da un numero sconosciuto. La scheda fornisce informazioni importanti. Tra cui l’identità del creatore del gruppo, la data di creazione e la descrizione. Tali dettagli permettono all’utente di valutare rapidamente l’affidabilità del gruppo.

Oltre a tali informazioni, la nuova interfaccia mette in evidenza un pulsante “Abbandona gruppo“. Ciò renderà più facile per l’utente uscire immediatamente dalla chat sospetta. È inoltre presente un link che rimanda a ulteriori informazioni sui sistemi di sicurezza di WhatsApp. Ciò offre un quadro generale delle misure protettive disponibili sull’applicazione.

La funzione è attualmente in fase di rollout globale. Anche se potrebbe richiedere alcune settimane per raggiungere tutti gli utenti, promette di migliorare significativamente la loro sicurezza. Tale aggiornamento si inserisce in un contesto di iniziative di Meta per rafforzare la protezione dei fruitori di WhatsApp. In tal modo la piattaforma risponde a una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle comunicazioni digitali.

Gli utenti che desiderano ulteriori informazioni, è consigliabile consultare guide dedicate. Suddette risorse offrono suggerimenti pratici su come riconoscere e reagire ai messaggi sospetti. In questo modo la piattaforma collabora per creare un ambiente digitale più sicuro per tutti.