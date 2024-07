Tesla ha aumentato i prezzi della Model 3: in Italia costa 1500 euro in più

Ricordate quando improvvisamente Tesla ha deciso, recentemente, di abbassare i prezzi delle sue auto in Europa? Oggi c’è una cattiva notizia per chi stava pensando di portare a casa un’auto elettrica del marchio più ambito del momento. Il listino della sua auto più venduta, ovvero la celebre Model 3, è aumentato di 1.500 euro.

È arrivata infatti una comunicazione ufficiale che a quanto pare sarebbe dovuta ad una scelta di marketing o all’annuncio dei dazi sulle auto prodotte in Cina da parte della Commissione Europea.

Tesla ha aumentato i prezzi della Model 3: ecco quanto costa ora l’auto più venduta

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato un improvviso aumento di Tesla in merito alla Model 3, il suo esemplare più venduto nonché l’auto elettrica più venduta in Europa negli ultimi tempi. Ma quanto costa costa adesso acquistare un esemplare di questo genere in Italia facendo riferimento ai nuovi prezzi imposti dall’azienda?

Partendo dalla Model 3 RWD, il prezzo in precedenza era di 40.490 euro, mentre tenendo conto del prezzo attuale, il listino si afferma sui 41.990 euro. Stesso discorso anche per la Tesla Model 3 Long Range, una delle più acquistate in assoluto che prima aveva un prezzo di 47.990 euro. Al momento, dopo l’aumento, il prezzo è salito a 49.490 euro. Il modello più ambito è però la Tesla Model 3 Performance, auto che prima vedeva il suo prezzo attestarsi sui 55.990 euro e che ora invece lievita fino a 57.490 euro.

Bisogna constatare una cosa molto importante: la versione base, meglio conosciuta come RWD, può essere ancora compatibile con gli incentivi visto il prezzo a cui viene proposta. Ovviamente tutto ciò avrà valenza nel momento in cui il Governo dovesse decidere di immettere nuovi fondi utili per l’acquisto di auto elettriche.

Allo stesso tempo è da constatare anche la variazione che riguarda coloro che sceglieranno il leasing e il finanziamento con maxi-rata. Tesla infatti ha abbassato i tassi di interesse: sono scesi al 3,99% TAN e al 4,09% TAEG.