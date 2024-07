A partire dall’11 luglio 2024, Vodafone ha lanciato nuove offerte dedicate ai clienti che desiderano attivare un secondo collegamento di rete fissa. Quest’ ultimo è stato infatti denominato “Seconda Linea”. Si tratta di proposte pensate soprattutto per i clienti già abbonati ai servizi di linea fissa dell’ operatore. Ma che intendono avere una connessione aggiuntiva in una seconda residenza, come ad esempio una casa vacanza. Il nuovo schema tariffario prevede un costo mensile di €21,90. Ciò rappresenta un lieve aumento rispetto ai prezzi precedenti. Anche se è previsto comunque uno sconto rispetto alle tariffe standard.

Vodafone: benefici ampliati e condizioni

Tali offerte sono disponibili esclusivamente per i clienti che utilizzano il sistema Next di Vodafone. Il quale consente di aggiungere una Seconda-Linea utilizzando lo stesso codice fiscale dell’abbonamento principale. Le tecnologie supportate includono ADSL, FTTC, Fibra FTTH e FWA 5G. Insieme ad altre opzioni sia per configurazioni indoor che outdoor, a seconda della copertura disponibile. Un altro vantaggio importante delle nuove attivazioni, riguarda l’aumento delle quantità di dati disponibili. La SIM inclusa, infatti, ora offre 50GB di traffico dati in 5G ogni mese. Un miglioramento notevole rispetto alle precedenti offerte.

Le nuove offerte per la Seconda Linea di Vodafone mirano a migliorare la flessibilità e l’accessibilità dei servizi di connessione per la clientela fedele dell’operatore. Nonostante l’aggiustamento della struttura dei prezzi, i clienti potranno beneficiare di una serie di vantaggi. Tra cui traffico internet illimitato, fornitura inclusa del modem e la possibilità di includere chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. È importante notare che questi benefici si applicano alle offerte ADSL, FTTC e Fibra FTTH, escludendo invece i pacchetti FWA 5G. In più, Vodafone richiede un costo di attivazione iniziale di €39,90, addebitato nella prima fattura. Oltre ad imporre una permanenza contrattuale legata all’abbonamento del servizio di linea fissa principale. In quanto solo con l’abbonamento continuativo al servizio principale di linea fissa Vodafone è possibile garantire il prezzo scontato di €21,90 al mese.