Il noto sistema operativo di casa Microsoft sta vivendo negli ultimi mesi un periodo di grande fermento dal momento che l’azienda sta lavorando senza sosta per migliorare tutte le funzionalità presenti al suo interno integrando nuove opzioni e ovviamente l’intelligenza artificiale che piano piano sta muovendo dei passi in avanti, sempre più concreti all’interno del noto sistema.

Microsoft ovviamente si sta impegnando per rendere quest’ultimo facile e intuitivo da utilizzare, ma allo stesso tempo ricco di funzionalità complesse e particolari in grado di offrire all’utente tutto ciò ciò di cui ha bisogno nel corso della sua esperienza d’uso del sistema.

Nuova organizzazione delle app

A quanto pare la prossima novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del sistema operativo riguarderà il menu start che aggiungerà una nuova comoda modalità di raggruppamento delle applicazioni, queste ultime infatti saranno organizzate in modo molto simile a quanto abbiamo visto già all’interno di iOS, all’interno di categorie predefinite, Windows 11 raggrupperà le app in categorie come “Produttività“, “Intrattenimento“, “Finanza” e “Giochi“, ad anticiparcelo è l’utente @PhantomOfEarth il quale ha segnalato che la build 22635.3930 contiene nuovi ID funzionalità che consentono di abilitare la visualizzazione a categorie.

Ovviamente questa nuova modalità di visualizzazione delle applicazioni è ancora in fase di test all’interno del canale beta e non è chiaro quando arriverà, probabilmente servirà attendere ancora un po’ di tempo prima del rilascio globale per tutti gli utenti, ciò non toglie che andrà sicuramente ad affiancare le modalità di visualizzazione standard ciò presenti, ovvero quella ad elenco e quella griglia.

È innegabile lo sforzo di Microsoft per migliorare il più possibile il menu Start, una funzionalità presente da sempre all’interno dei suoi sistemi ma che non ha mai goduto di grande popolarità ed è sempre stata oggetto di critiche, a quanto pare ora l’azienda vuole porrà una volta per tutte rimedio a tutto ciò, rendendo il menù uno dei punti di forza del suo sistema operativo.