Uno dei titoli più attesi dell’anno e ovviamente il gioco di simulazione calcistica più famoso del mondo, stiamo parlando di EA Sports FC 25, il noto videogioco, raccogliere l’eredità del titolo precedente e di tutta la serie di videogiochi precedentemente intitolata FIFA, ovviamente c’è grande attesa attorno a questo capitolo dal momento che dovrebbe sancire il passaggio definitivo alla next gen introducendo tantissime novità.

Possibile data di uscita ufficiale

Per quanto riguarda la possibile data di uscita, il ben noto leaker billbill-kun di Dealabs, ha anticipato che EA Sports FC 25 dovrebbe essere svelato ufficialmente questa settimana, o al massimo la prossima, reveal che dovrebbe rendere nota ufficialmente la data di lancio che per il leaker corrisponderà al 27 Settembre prossimo che vedrà il lancio delle versioni PS5, PS4, Xbox One, Series X e S, PC e forse anche Nintendo Switch.

Al lancio il gioco arriverà in due versioni come di consueto: la Standard (79,99 euro) e l’Ultimate (99,99 euro), che oltre ad una serie di bonus consentirà anche un accesso anticipato al gioco di una settimana, e quindi già dal 20 settembre.

Al momento non c’è nulla di confermato e si tratta solo di voci di corridoio, indubbiamente viene da pensare che possano rivelarsi corrette dal momento che il periodo di lancio di questo videogioco è sempre stato vicino a tale data con oscillazioni giusto qualche giorno, indubbiamente non rimane che attendere la presentazione del prossimo capitolo che senza alcun dubbio ci mostrerà la data ufficiale di lancio Nella parte finale, come sempre fatto da parte di EA.

Ricordiamo che la software house anche quest’anno non ha usufruito dei diritti di naming del videogioco, dal momento che non ha più la concessione da parte della FIFA Che per cederla aveva avanzato una richiesta economica che la nota azienda Videoludica ha ritenuto troppo esagerata e priva di logica.