Lo scorso 10 luglio, Samsung ha presentato al mondo i nuovissimi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. I dispositivi rappresentano la nuova generazione di smartphone pieghevoli realizzati dal produttore coreano e portano con se tantissime novità.

In particolare, i due device foldable sono i primi a poter contare sulle prestazioni offerte dalle nuove soluzioni create da Qualcomm Technologies. In particolare, su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 fa il proprio debutto la Piattaforma Mobile Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

La Serie Z di Samsung può, quindi, contare sui System-on-Chip più evoluti di Qualcomm e sfruttare appieno la potenza dei chipset. Il vantaggio principale è chiaramente l’utilizzo di Galaxy AI sui due dispositivi pieghevoli in un modo del tutto nuovo per gli utenti.

Samsung ha scelto di utilizzare sui Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 il nuovissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Come affermato da Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager di Qualcomm: “La nostra partnership strategica con Samsung non è mai stata così forte. In oltre due decenni di collaborazione, abbiamo continuamente ridefinito le migliori esperienze per Android. Ora le stiamo migliorando con una tecnologia IA rivoluzionaria”.

Le potenzialità di Galaxy AI possono essere sfruttate al meglio su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 anche per via del particolare form factor dei due device. Le performance computazionali offerte dallo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy rende possibile sbloccare le capacità di Intelligenza Artificiale per elaborare al meglio le richieste degli utenti.

Inoltre, il SoC è responsabile della gestione di tutte le attività degli smartphone. Per questo, sarà possibile ottenere risposte eccellenti dalle fotocamere, disporre della potenza necessaria per giocare e avere un’esperienza di utilizzo sempre fluida.

La collaborazione tra Samsung e Qualcomm è stata sottolineata anche da Inkang Song, vicepresidente dell’azienda coreana. Il Dirigente ha confermato che l’obiettivo condiviso è quello di portare l’esperienza dell’Intelligenza Artificiale su un numero sempre maggiore di prodotti Galaxy.