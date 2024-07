Samsung è pronta a fare un significativo passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale. La società sudcoreana ha annunciato l’estensione della sua tecnologia Galaxy AI alle applicazioni di terze parti. Questo sviluppo permetterà l’utilizzo della funzione di traduzione istantanea “Live Translate” su piattaforme molto popolari come Google Meet e WhatsApp, facilitando notevolmente la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse.

La funzione Live Traslate di Samsung

Attualmente, la funzione “Live Translate” è preinstallata nell’app Telefono di Samsung, ma presto sarà disponibile anche per le chiamate VoIP sulla piattaforma Meta, secondo quanto rivelato dall’affidabile leaker Ice Universe. Ice Universe ha condiviso su X, ex Twitter, che Galaxy AI alimenterà la traduzione in tempo reale su WhatsApp e, successivamente, ha aggiunto Google Meet e WeChat alla lista delle applicazioni compatibili.

Anche se non ci sono ulteriori dettagli ufficiali su come funzionerà esattamente questa integrazione, è possibile fare alcune ipotesi. Samsung potrebbe aver collaborato o stare collaborando con Meta per integrare Galaxy AI in WhatsApp. In alternativa, è possibile che Samsung stia sviluppando una versione specifica di “Live Translate” compatibile con app di terze parti.

Tuttavia, è improbabile che Google e Meta abbiano concesso a Samsung piena libertà di integrare la sua intelligenza artificiale direttamente nelle loro piattaforme. Google ha la sua soluzione proprietaria, Gemini, e Meta sta sviluppando Meta AI. Pertanto, è più probabile che Samsung offra una versione adattata di Galaxy AI che gli utenti possano selezionare per la traduzione in tempo reale, senza interferire con le soluzioni proprietarie delle altre società.

La torre di Babele destinata a cadere?

L’espansione di Galaxy AI rappresenta un passo importante per Samsung nel rafforzare la propria posizione nel campo dell’intelligenza artificiale e della traduzione in tempo reale. Questa mossa non solo migliorerà l’esperienza degli utenti Samsung, ma potrà anche avere un impatto significativo sul modo in cui le persone comunicano attraverso diverse lingue e piattaforme digitali.