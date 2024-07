Hyundai: posticipo del Lancio del SUV elettrico IONIQ 9

Brutta notizia per coloro che aspettavano l’arrivo del SUV elettrico IONIQ 9. A quanto pare la Hyundai ha posticipato il lancio del modello portando ad un ritardo rispetto alle previsioni iniziali. L’auto, infatti, doveva debuttare quest’estate, ma ora è stata spostato a data da definirsi.

Quando fu presentato la prima volta ormai tre anni fa, il modello possedeva un altro nome. Il SUV doveva originariamente chiamarsi IONIQ 7, ma la Hyundai lo ha rinominato per simboleggiare una fascia di mercato di appartenenza più elevata. Il SUV elettrico è infatti tecnologicamente più avanzato rispetto a quanto progettato all’inizio e regala ai guidatori un alto livello di lusso. Intanto continuano i test su strada per concludere i perfezionamenti e le modifiche prima che la Hyundai IONIQ venga commercializzata.

I piani Hyundai per il lancio del prossimo SUV

La Hyundai in generale sta puntando molto sulla mobilità elettrica, come ha ribadito lo stesso CEO Randy Parker. La società presenta infatti una gamma di vetture elettrificate compatte piuttosto corposa e diversificata. La Hyundai INSTER, conosciuta anche come CASPER in Corea del Sud ne è un palese esempio. Questo SUV elettrico ultra compatto di Segmento A è perfetto per l’ambiente urbano. L’auto può essere acquistata scegliendo fra due batterie di potenza diversa, una da 42 kWh e una da 49 kWh, e con una forza di 115 CV scegliendo la versione Long Range.

La INSTER ha poi 300 km di autonomia nella versione base e tocca i 355 km per la Long range. Le dimensioni sono piuttosto contenute e arrivano fino al massimo di 3,825 m. Anche se si tratta di un’auto compatta il modello presenta comunque un bagagliaio capiente di 351 l. Non c’è quindi bisogno di allarmarsi, il ritardo della Hyundai è soltanto un tentativo di perfezionare al meglio al suo veicolo prima della commercializzazione. La società vuole accertarsi che il modello vada a soddisfare gli standard di qualità di tecnologia elevati che caratterizzano il marchio. In contemporanea l’introduzione di altri modelli come la citata INSTER continua a dimostrare quanto la Hyundai si stia impegnando nella produzione di modelli elettrici per i clienti e per il raggiungimento di una mobilità sostenibile.