Il Goodwood Festival of Speed 2024 ha accolto il debutto ufficiale del Ford Ranger Raptor T1+. La vettura è sviluppata appositamente per affrontare le dune e i percorsi sconnessi della Dakar, il Rally Raid più duro del motorsport off-road.

Il pubblico presente all’evento motoristico inglese ha potuto apprezzare la prima uscita della vettura appositamente allestita. Trattandosi di un veicolo da rally, la sicurezza è stato il primo pensiero dei progettisti.

Al fine di proteggere gli occupanti, troviamo un telaio a traliccio in acciaio rivestito mentre la carrozzeria è realizzata con pannelli di carrozzeria in fibra di carbonio. La scritta Ford impreziosisce la griglia frontale, offrendo un look aggressivo e unico.

Ford ha svelato ufficialmente il Ranger Raptor T1+, la vettura con cui Carlos Sainz Sr. punta a vincere il Rally Dakar

Le prestazioni sono assicurate da un motore Coyote V8 da 5 litri e Ford si è concentrata sulla messa a punto di un elemento estremamente importante nella Dakar, le sospensioni. Questi componenti sono sviluppate appositamente con ammortizzatori coil-over sulle quattro ruote completamente regolabili. Questo permette un’escursione di 255 mm per affrontare tutte le tipologie di fondo stradale.

L’obiettivo di Ford è certamente il Rally Dakar, ma il T1+ parteciperà ad un fitto calendario di gare. Il prossimo appuntamento sarà il Baja Hungary previsto ad agosto mentre ad ottobre si terrà il Rallye du Maroc. In questo modo, sarà possibile sviluppare la vettura e arrivare preparati a gennaio 2025 per la gara più importante.

A curare lo sviluppo del T1+ c’è il team di Ford Performance M-Sport il cui manager Matt Wilson, ha dichiarato: “Questa è un’opportunità che capita una sola volta nella vita: supportare Ford Performance mentre si dirige verso Dakar con questo nuovo Ford Raptor T1+ sarà un’avventura incredibile“.

Il direttore tecnico ha confermato che i test svolti hanno superato i 10.000 chilometri in tutte le condizioni più estreme possibili. Importante anche il supporto fornito da Red Bull per la messa a punto del Raptor T1+.

La squadra che punta alla conquista della Dakar sarà composta da quattro team di piloti e navigatori. Le prime due squadre sono già ufficiali e vedono le coppie composte da Carlos Sainz Sr. con il suo navigatore Lucas Cruz e Nani Roma con il navigatore Alex Haro. Le ulteriori due squadre saranno annunciate in seguito.