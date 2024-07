Paramount e Skydance annunciano la fusione: nasce New Paramount

Dopo mesi in cui se ne è parlato molto, Paramount e Skydance hanno ufficialmente annunciato la loro fusione. L’accordo prevede una transazione in due step distinti. Skydance, durante l’inizio, acquisirà National Amusements, il gruppo che possiede la maggior parte delle quote di Paramount. Successivamente, i due gruppi andranno ad unirsi e raggiungeranno un valore totale di 4,5 miliardi di dollari, creando una nuova casa di produzione: la New Paramount.

Paramount è da un secolo uno degli studios più influenti di Hollywood e ne ha ha di produzioni eseguite in questo tempo. La sua eredità comprende però non solo la produzione e distribuzione di film e programmi televisivi, va ancora oltre nell’intrattenimento. Essa possiede inoltre importanti canali e servizi di streaming amati come Paramount Plus, CBS, MTV, Showtime, e Nickelodeon.

Skydance cresce con la Paramount New

Fondata nel 2006 da David Ellison, la Skydance è quasi una neonata a confronto con la Paramount, ma si è rapidamente affermata come uno studio di produzione di successo. La società ha stabilito diverse partnership con Paramount ed insieme hanno collaborato sulla distribuzione e produzione di film e show televisivi molto conosciuti. Skydance ha all’attivo la produzione e co-produzione di contenuti di grande successo come “Altered Carbon”, “Foundation” e “Jack Ryan” in ambito televisivo e franchise cinematografici del calibro di “Star Trek”, “Terminator” e “Top Gun: Maverick”.

La fusione prevede che Skydance apporti circa 1,5 miliardi di dollari al bilancio della nuova società. Attraverso la creazione della nuova casa di produzione rafforza così la sua posizione finanziaria e competitiva nel mercato dei media e dell’intrattenimento. L’operazione avrà, come detto, due step e comprende un periodo di 45 giorni per la chiusura dell’accordo. In questi giorni, però, la Paramount potrebbe ricevere offerte migliori e decidere di sciogliere l’accordo con Skydance. Il miglior offerente vince sempre.

L’unione, se dovesse andare tutto liscio, creerà di una potenza nel settore dei media. La nuova casa combinerà l’esperienza storica secolare con l’innovazione e il successo. La New Paramount partirà avvantaggiata e andrà a competere direttamente con i giganti del settore. Dovrà giocare bene le sue carte e proporre molti contenuti di qualità sia per il grande schermo che per le piattaforme di streaming.