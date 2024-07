Ariane 6: il ritorno dell'Europa nello spazio

L’Europa torna a volare nello spazio. Martedì 9 luglio ha eseguito il suo primo volo Ariane 6, il nuovo vettore pesante dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questo evento è stato di eccezionale importanza per il continente. Il lancio ha chiuso un periodo di un anno in cui l’Europa è stata priva di un mezzo di lancio indipendente, dopo che Ariane 5 si era ritirata dallo spazio, ed ha aperto una nuova porta.

Ariane 6 succede dunque ad Ariane 5 ed ha permesso un accesso più versatile e conveniente allo spazio. Il lancio inaugurale si è tenuto al Centro Spaziale della Guyana francese. Nonostante i numerosi ritardi nello sviluppo, causati in parte dalla pandemia e dallo scoppio del conflitto ucraino, il nuovo razzo è riuscito finalmente a decollare.

L’Europa torna a viaggiare nello Spazio

Il razzo per carichi pesanti Ariane 6, quando completamente impilato, raggiunge un’altezza di 60 m. Esso riesce a sollevare 4,5 tonnellate e portarle fino ad un’altitudine di 800 km quando si tratta di orbite geosincrone e fino a 10,5 tonnellate quelle di trasferimento geostazionarie (GEO). La sua lista d’impegni è già ricchissima e continuerà con le missioni fino al 2029. Amazon ha infatti prenotato 18 lanci per i satelliti Internet del progetto Kuiper nello spazio. Inoltre, Ariane 6 sarà utilizzato per il sistema di navigazione globale Galileo dell’ESA (con lanci multipli fino al 2025). La società creatrice del razzo sta poi già lavorando alla costruzione di altri due Ariane 6. Il suo primo lancio ha portato l’inizio dei viaggi nello spazio europei autonomi ed ha riaffermato l’indipendenza del nostro continente nell’eseguire le missioni.

Il lancio di Ariane 6 è stato trasmesso in diretta su ESA Web TV. Si è trattato di un evento imperdibile per gli appassionati di spazio e per tutti coloro che seguono con interesse il ritorno dell’Europa nel settore strabiliante dell’esplorazione spaziale. Questo è solo l’inizio di una nuova era di successi nello spazio per l’Europa che va a consolidare la sua posizione di leader tecnologico e aprendo nuove opportunità per il futuro dell’esplorazione spaziale.