SUV o Multispazio? Il veicolo che portiamo oggi sul canale di Tecnomotori è un po’ diverso da quelli che abbiamo recensito negli ultimi mesi. Stiamo parlando del nuovo Ford Tourneo Courier. Molti di voi, e anche noi, lo potremmo chiamare furgone, ma l’azienda lo propone come un SUV reinventato, a metà strada fra un multispazio e un SUV.

Il Ford Tourneo Courier si distingue non solo esteticamente, con le sue forme squadrate rispetto a quelle curvilinee del passato, ma soprattutto per la tanta tecnologia a bordo. Il focus di noi di Tecnomotori è proprio capire, oltre alle specifiche tecniche, design, bagagliaio, consumi e altro, il cuore tecnologico di questo veicolo.

Design ed esterni:

Il nuovo Ford Tourneo Courier, una via di mezzo fra SUV e multispazio, cambia davvero tanto rispetto al modello precedente, con forme tutte squadrate rispetto al passato. Frontalmente troviamo fanali che ricordano quelli dei fratelli maggiori Pickup Ford Ranger e Ford F150. Il design è quello che la casa sta utilizzando su tutti i modelli degli ultimi anni.

Anche la tecnologia di bordo è tantissima: troviamo sensori di parcheggio, radar e altri dispositivi ADAS, di cui parleremo più avanti nella prova di guidabilità. I cerchi in lega da 17 pollici, classico design di casa Ford, completano l’aspetto laterale.

Il nuovo modello è più lungo del 18%, con una lunghezza di circa 4,34 m, un’altezza di 1,83 m e una larghezza di circa circa 2,10 m. Gli allestimenti disponibili sono due: Titanium e Active, come il modello da noi in prova.

Portabagagli ed interni:

Il portellone del portabagagli, con la scritta “Tourneo” a contrasto con la carrozzeria, non è elettroattuato. La capacità del bagagliaio è di circa 570 litri, ma abbattendo il sedile posteriore in configurazione 60/40, la capacità totale supera i 2000 litri.

Le finiture del bagagliaio sono essenziali, con plastiche dure e vari ganci in plastica e anelli in ferro. Il piano di carico è a livello con il paraurti, facilitando il caricamento di oggetti pesanti.

Sono presenti molti portaoggetti e una presa a 12 V. Anche l’illuminazione a LED è un miglioramento rispetto alle luci alogene. Le portiere laterali sono scorrevoli e lo spazio a bordo è davvero tanto, permettendo a cinque adulti di viaggiare comodamente.

I vetri posteriori sono oscurati, ma le plastiche sono dure e non di alta qualità.Tuttavia, il veicolo è solido e robusto, pensato per caricare senza troppi pensieri. L’abitacolo del Ford Tourneo Courier presenta finiture non di alta qualità, con molte plastiche dure e pochi elementi in tessuto morbido. I sedili sono confortevoli, adatti anche per viaggi lunghi.

I comandi per il clima sono fisici e c’è una base per la ricarica wireless dello smartphone. Il quadro della strumentazione è completamente digitale, con dati configurabili limitatamente.

Sistema multimediale:

Il grande schermo centrale da otto pollici per il sistema multimediale Sync 4 offre connessione Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless. Il sistema è esteticamente non molto moderno, con molte app e servizi di connessione disponibili.

Tuttavia, non si può non elogiare la fluidità di questo sistema, uno dei migliori della categoria. Ci sono molto menu e sottomenu, per poter settare ogni singolo paramentro dell’auto e dei suoi ADAS.

Guidabilità e motorizzazioni:

La gamma motori del Ford Tourneo Courier è semplice: un 1.0 benzina EcoBoost da 125 cavalli, con cambio manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Anche se non particolarmente potente per la categoria del veicolo, è agile e silenzioso. In autostrada si comporta bene, con molti sistemi di ADAS a bordo, come il mantenimento della corsia, cruise control adattivo e frenata automatica d’emergenza.

Consumi:

Il motore 1.0 EcoBoost da 125 cavalli, nonostante la sua robustezza e affidabilità, non offre consumi eccezionali. In città, è difficile fare meglio dei 9 litri per 100 km, un valore piuttosto alto rispetto ad altri veicoli della stessa categoria.

Tuttavia, fuori città e in autostrada, il Tourneo Courier si comporta meglio, mantenendo consumi più contenuti, ma senza raggiungere livelli di eccellenza.

Prezzi e conclusioni:

Il Ford Tourneo Courier è un veicolo che costa poco più di 19.000 euro per la versione base, un prezzo onesto considerando l’ampio spazio a bordo e la tecnologia disponibile.

È un veicolo versatile, adatto sia per uso lavorativo che per famiglie. La seconda generazione del Tourneo Courier rappresenta un notevole miglioramento rispetto al modello precedente, con un design moderno, molte funzionalità tecnologiche e una buona guidabilità.

Per chi cerca un veicolo spazioso, robusto e tecnologicamente avanzato, il Ford Tourneo Courier è sicuramente una scelta da considerare.