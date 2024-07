Nello spazio ci sono sempre delle nuove cose da scoprire ma anche delle cose che apparentemente ci sembra di conoscere, che poi in realtà sono all’ oscuro dei nostri pensieri. Questo è quello che succede con la Via Lattea, la galassia dove viviamo, ma di cui non conosciamo a fondo la sua storia soprattutto la storia del suo nome che scopriremo essere molto antico. Lo spazio è in continua evoluzione e continua a rivelarci dei nuovi pianeti e grazie alle tecnologie che possediamo abbiamo l’ opportunità di fare delle nuove scoperte anche su degli elementi che conosciamo già.

Le storie sono molte riguardo all’ origine del nome Via Lattea ma le più attendibili sono ovviamente quelle derivanti dall’ antichità, o meglio, dalle storie che sono state tramandate di generazione di generazione. Si parte dall’ antica Grecia fino ad arrivare ai Romani da cui il nome è stato poi italianizzato in Via Lattea con numerose trasformazioni derivanti dal tipo di lingua che veniva utilizzata nei tempi passati. Vediamo allora insieme la storia del nome della nostra galassia.

Spazio, ecco la storia del nome della Via Lattea

Secondo la mitologia greca, la dea Era stava allattando Eracle, figlio di Zeus, quando ritirò il seno spruzzando il suo latte e lasciando una striscia bianca nel cielo notturno. Da qui i greci hanno inventato il termine galaxias che trova la sua radice in gala, che tradotto significa proprio latte. Con il passare degli anni questa parola giunse fino ai romani che decisero di utilizzare questo termine creando Via Galactica che significa Via Lattea. Secondo gli egizi invece, la Via Lattea era chiamata con il nome di una dea, Nut, che proteggeva la Terra; il nome Lakota invece, significa Via degli Spiriti, mentre alcune culture baltiche utilizzano Sentiero degli uccelli perché la sua posizione ricorda il tragitto di migrazione degli uccelli. In quechua la galassia viene chiamata Mayu, un fiume sacro, mentre il suo termine cinese significa Fiume d’ Argento.

Le parole sono sempre frutto di un lungo ragionamento derivato da tutte le popolazioni che hanno abitato il pianeta prima di noi e per questo abbiamo sempre delle parole che sembrano essere state inventate dal nulla ma che invece hanno una storia molto profonda.