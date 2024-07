WindTre in questi giorni ha arricchito la sua offerta di smartphone introducendo il Vivo Y28s 5G nel suo catalogo a rata zero. Per chi non lo sapesse si tratta di una promozione destinata ai clienti già esistenti dell’operatore. Questo dispositivo si aggiunge ad altri come il Motorola Moto G34 5G. Tutti selezionati per consentire ai clienti di acquistare telefoni con un pagamento iniziale a partire da €49,99. L’offerta consente infatti di effettuare il pagamento in 24 rate mensili di €0 ciascuna. A condizione però di versare un anticipo minimo.

Procedura di acquisto e requisiti per i clienti WindTre

Il nuovo aggiornamento del catalogo offre così la possibilità di scegliere tra diversi modelli di smartphone. Le opzioni disponibili includono il TCL 40R 5G, il Xiaomi Redmi 13C5G, e il Samsung Galaxy A155G. Ogni cellulare è acquistabile con un anticipo variabile. La vasta possibilità di scelta mira a soddisfare diverse esigenze e budget. In più, per coloro che preferiscono opzioni di pagamento alternative, alcuni telefoni possono essere acquistati con rate mensili. Ad esempio a partire da €0,99, con anticipi più bassi da €79,99.

Per poter usufruire di queste promozioni vantaggiose, è necessario possedere una SIM ricaricabile attiva da almeno sei mesi con un’offerta minima di €9,99 al mese. È essenziale verificare la compatibilità della propria scheda recandosi presso un negozio WindTre autorizzato. Qui sarà possibile anche effettuare l’acquisto del telefono desiderato. Il pagamento delle rate mensili avviene tramite carta di credito o addebito bancario. Così da garantire una certa flessibilità anche per gestire le proprie finanze. In caso di recesso anticipato, si potrà decidere se mantenere la dilazione dei pagamenti o saldare il saldo residuo in un’unica soluzione. In più avrete la possibilità di modificare la vostra scelta in qualsiasi momento. Semplicemente contattando il servizio clienti di WindTre. Se invece siete interessati ad altre soluzioni messe a disposizione dall’ operatore in questo periodo, vi consigliamo di consultare il suo sito ufficiale. Qui troverete sicuramente l’ opzione che soddisfi al meglio le vostre esigenze di telefonia.