Vodafone e CoopVoce: sono questi i gestori migliori, ecco fino a 300 giga

Tra le aziende più in grado di adattarsi ai tempi che corrono c’è anche Vodafone. Il colosso vuole sfruttare questa finestra estiva per far vedere di che pasta è fatto, riprendendosi il primo posto nelle classifiche di gradimento. Di certo non è facile avere a che fare con la concorrenza che ha mostrato tante novità nel corso degli ultimi anni. Sono fioriti tantissimi nuovi operatori, soprattutto all’interno della cerchia dei gestori virtuali. È stato forse questo il motivo scatenante che ha portato Vodafone e le altre aziende di rilievo a scendere con i prezzi.

A dimostrare questa nuova inflessione ci pensano due offerte in particolare che sono ora disponibili solo per alcuni utenti selezionati. Minuti, messaggi e tantissimi giga riempiranno le giornate di coloro che sceglieranno di nuovo il provider italiano. In basso ci sono tutte le informazioni con i prezzi offerta per offerta e con vantaggi e contenuti annessi.

Vodafone batte la concorrenza con due offerte che qualcuno già conosce, ecco il ritorno del Silver

Sono disponibili attualmente nella schiera delle offerte di Vodafone due promozioni stratosferiche. La prima Silver costa solo 7,99 € al mese ed offre minuti illimitati verso tutti i numeri e 200 SMS con 100 giga in 4G ogni mese. La seconda offerta della gamma invece costa 9,99 € al mese offrendo gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

Da ricordare che le sorprese non finiscono qui, in quanto Vodafone questa volta vuole sorprendere tutti anche per i servizi che offre. Grazie al servizio di ricarica automatica meglio conosciuto con il nome di SmartPay, si possono ottenere infatti ogni mese 50 giga supplementari da aggiungere a quelli presenti nelle due offerte in alto. In più ricordiamo che solo per il primo mese entrambe le offerte costeranno agli utenti solo 5 €. Si tratta però di offerte disponibili solo per coloro che provengono da Iliad o da gestori virtuali.