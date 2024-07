La piattaforma per l’ascolto di contenuti audio più utilizzata in tutto il mondo e senza alcun dubbio Spotify, il colosso a tinte verdi vanta infatti una platea di utenti senza alcun dubbio ineguagliabile, al suo interno è possibile ascoltare ovviamente musica di ogni genere ma anche contenuti audio diversificati come podcast di vario genere.

Una delle grandi mancanze presenti all’interno della nota piattaforma streaming è sempre stata senza alcun dubbio la scarsa possibilità di interagire per gli utenti, i quali infatti nonostante l’eccezionale pool di funzioni a cui hanno sempre avuto accesso, non hanno mai avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito ai contenuti presenti online se non al massimo la possibilità di inserire un brano nei preferiti.

La svolta

A quanto pare, Spotify ha deciso di cambiare le carte in tavola, dando una natura leggermente più social alla propria piattaforma dal momento che prossimamente verrà introdotta la possibilità di commentare i contenuti podcast presenti all’interno della piattaforma, in modo tale da poter esprimere il proprio parere su quanto sia ascoltato e migliorare le interazioni tra creatori di contenuti audio e l’utenza media che ascolta questi ultimi.

La sezione commenti per i podcast è presente in fondo alle pagine dei podcast stessi basta infatti scorrere verso il basso per usufruire della funzionalità se l’amministratore del contenuto l’resa disponibili per i suoi utenti, infatti l’applicazione Spotify for podcasters include la possibilità di avere un controllo totale e capillare di ciò che è possibile fare al di sotto del proprio contenuto, anche decidere se abilitare i commenti o meno.

Si tratta senza alcun dubbio di un passo in avanti che muta leggermente la natura di Spotify, migliorando però le interazioni con chi sta dall’altra parte, aiutando senza alcun dubbio a migliorare la qualità dei contenuti, dal momento che sentire i feedback e senza alcun dubbio essenziale per creare contenuti più gradevoli alla propria community.