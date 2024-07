WhatsApp continua a rilasciare novità importanti. A tal proposito, è stata introdotta una nuova funzionalità in fase di sviluppo. Quest’ultima promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’applicazione. A rivelare la presenza della feature è WABetaInfo. Gli esperti l’hanno scovata nella beta 2.24.14.7 di WhatsApp per dispositivi Android. La funzione in questione sembra essere particolarmente innovativa e futuristica. WhatsApp starebbe lavorando per permettere agli utenti di creare avatar personalizzati. Quest’ultimi potranno essere utilizzati in vari contesti e nelle conversazioni. La novità si basa su una combinazione di immagini fornite dagli utenti, input testuali e il modello Llama di Meta, capace di generare immagini realistiche.

WhatsApp presenta una nuova imperdibile feature

L’idea è che gli utenti possano immaginarsi in qualsiasi ambiente. Per poi generare immagini personalizzate da condividere con i propri contatti. Come illustrato in uno screenshot pubblicato da WABetaInfo, il processo di creazione di suddetti avatar è semplice. Basterà scattarsi un selfie. Quest’ultimo verrà poi utilizzato per addestrare l’intelligenza artificiale, consentendo a WhatsApp di generare immagini che somigliano all’utente in vari scenari.

Per generare un avatar personalizzato, l’utente dovrà semplicemente digitare il prompt “immaginami” seguito da una descrizione dell’ambiente desiderato nella chat di Meta AI o in qualsiasi altra conversazione. Nel caso delle conversazioni generiche, sarà necessario utilizzare il comando “@Meta AI immaginami…”.

È importante sottolineare che la feature sarà completamente opzionale e dovrà essere attivata manualmente dagli utenti. Suddetta scelta consente a chi preferisce un’esperienza di messaggistica tradizionale di continuare a utilizzare l’app senza interruzioni. Mentre coloro che desiderano sperimentare con gli avatar potranno attivando la feature.

WhatsApp continua a evolversi e a introdurre innovazioni per migliorare l’esperienza utente. La possibilità di creare e condividere avatar personalizzati aggiunge un nuovo livello di interazione alle conversazioni. Con tale novità, WhatsApp dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel settore delle applicazioni di messaggistica.