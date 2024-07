Ferrari SF90 Stradale: il valore dell'auto cade in picchiata

Le Ferrari sono conosciute per essere delle vetture iconiche, caratterizzate da specifiche uniche, un design ricercato e un prezzo elevato. Un esempio emblematico è la SF90 Stradale, una supercar ibrida plug-in che può facilmente costare quasi mezzo milione di euro. Tuttavia, oltre a essere un piacere da guidare, queste vetture sono spesso considerate anche un investimento, poiché tendono a mantenere o aumentare il loro valore nel tempo. Questo sembra però non applicarsi alla SF90 Stradale, che sta registrando una svalutazione.

La SF90 Stradale ha subito un deprezzamento fino al 30% dopo soli tre anni di utilizzo. Il modello meno costoso si trova ora a “soli” 370.000 euro circa. Il calo di valore potrebbe indicare scenari negativi per la strategia di Ferrari di aumentare i prezzi dei veicoli e per il lancio di un modello completamente elettrico previsto entro la fine del prossimo anno.

Sconto sulla Ferrari Stradale che cala del 30%

Ferrari non ha voluto commentare la situazione. L’azienda ha però poi confermato quando comunicato dai piani alti e cioè che i valori restano a buon punto e che continuano a normalizzarsi dopo gli elevati livelli avuti in pandemia. Dopo l’IPO nel 2015, Ferrari ha ampliato sia il volume sia la varietà di auto vendute. Ha continuato a mantenere però l’esclusività attraverso l’aumento dei prezzi, la restrizione sugli ordini e le lunghe liste d’attesa. Quasi la metà delle vendite di veicoli dell’azienda sono ibride.

Il primo ibrido plug-in di produzione in serie di Ferrari ha quasi 1.000 cavalli. Lo scatto passa da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e ha un’autonomia di circa 25 Km in modalità completamente elettrica. I prezzi per la coupé SF90 Stradale partivano da 430.000 euro in Italia, e una volta personalizzate, queste vetture possono facilmente superare il mezzo milione di euro. I valori di rivendita prima hanno cominciato a crescere a causa della pandemia e della scarsità div veicoli conseguente. Dopo un po’, nel 2022, i modelli di SF90 usati sono stati venduti ad un prezzo scontato 20% alle aste negli USA.