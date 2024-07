WhatsApp ha recentemente pubblicato un aggiornamento che consente agli utenti di avere una nuova funzione in più sui loro canali: si tratta della condivisione degli aggiornamenti da un altro canale al proprio. Questa semplificherà la vita a tutti coloro che possiedono un canale e vogliono offrire la miglior qualità di esperienza agli altri utenti. Ovviamente si tratta sempre di un obiettivo per guadagnare più utenti possibili per far accrescere il brand di WhatsApp.

Oltre agli aggiornamenti si possono inoltrare messaggi, foto, video o GIF in modo da avere più scelta per la condivisione. Questa funzione arriva con l’ aggiornamento numero 2.24.14.15 per Android, è anche disponibile via Web e desktop di WhatsApp. Se viene selezionato un messaggio da voler inoltrare da un canale al proprio basta semplicemente selezionare il messaggio e selezionare il canale a cui vogliono mandare il messaggio. Questa semplificazione è molto utile soprattutto quando ci sono delle novità che devono essere inviate al più presto agli utenti.

WhatsApp, ecco come inoltrare il messaggio

I passi per inoltrare un aggiornamento ad un altro canale sono semplici, basta andare nella sezione aggiornamenti e tenere premuto sull’ aggiornamento che vogliamo inoltrare. Successivamente bisogna toccare la doppia freccia verso destra e selezionare il canale a cui vogliamo inoltrare il messaggio e toccare l’ icona “Inoltra al canale“. Come gli altri messaggi gli aggiornamenti che saranno inoltrati presenteranno una spunta di inoltrato. Il processo è quasi lo stesso per desktop solamente che invece di cliccare sull’ icona bisognare spostarsi con il cursore. Questo aggiornamento consentirà a molti utenti di risparmiare tempo negli annunci di novità dato che basterà semplicemente copiare ed incollare l’ aggiornamento direttamente sul proprio canale.

WhatsApp continua a regalare delle novità sempre più utili per offrire agli utenti una qualità di espressione e di novità che sono alla base della comunicazione semplice online.