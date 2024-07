L’operatore telefonico italiano Vodafone torna all’attacco della concorrenza con tante nuove offerte di rete mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo presso alcuni negozi fisici autorizzati l’attivazione di diverse offerte di tipo operator attack, ovvero dedicate a chi richiederà la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. Tra queste, spiccano senza ombra di dubbio le ormai note offrire mobile denominate Vodafone Bronze e Vodafone Silver. Vediamo nel dettaglio cosa hanno da offrire.

Vodafone sfida i rivali con le nuove offerte mobile Vodafone Bronze e Vodafone Silver

In questi ultimi giorni presso alcuni negozio autorizzati Vodafone sarà possibile attivare delle super offerte di rete mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo a Vodafone Bronze e Vodafone Silver. Entrambe sono offerte mobile di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.

L’offerta Vodafone Bronze Plus, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese. L’offerta Vodafone Silver, invece, include ogni mese addirittura un bundle di minuti per effettuare chiamate verso alcune destinazioni straniere, tra cui: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Australia, Brasile, Israele e Marocco.