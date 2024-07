Vodafone, in questi giorni, ha annunciato un’entusiasmante iniziativa per i suoi clienti abituali. Di cosa si tratta? Del fantastico programma VodafoneHappy. A partire dal 5 Luglio 2024, coloro che si iscrivono a questa iniziativa di fidelizzazione potranno beneficiare di sei mesi gratuiti del servizio streaming Mediaset Infinity+. Si tratta di un’ offerta assolutamente esclusiva studiata apposta per premiare gli utenti più fedeli. Essa è disponibile per tutti quelli che hanno attiva una rete mobile con SIM ricaricabile o abbonamento. Ma anche per chi dispone di una rete fissa.

Vodafone: come attivare l’offerta e tutti gli altri dettagli

Vodafone Happy è noto dunque per premiare le persone per la loro fedeltà offrendo diverse promozioni settimanali che vengono aggiornate ogni Venerdì. Questa settimana, oltre alla promozione di Mediaset Infinity+, sono previsti sconti vantaggiosi su marchi di fama internazionale come Lavazza, North Sails e Oral-B. Gli iscritti infatti, potranno usufruire di uno sconto di 15€ su una spesa minima di 59,90€ su Lavazza. Mentre su North Sails è disponibile un risparmio fino al 25% sull’abbigliamento a prezzo pieno e del 10% sugli articoli già scontati. Per quanto riguarda Oral-B, è possibile risparmiare fino a 200€ su una selezione di spazzolini elettrici di alta qualità.

Per ottenere i sei mesi gratuiti di MediasetInfinity+ tramite Vodafone Happy, i clienti dovranno seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è necessario essere iscritti al suddetto programma e avere accesso all’app MyVodafone. Una volta all’interno dell’app, gli utenti riceveranno un codice promozionale unico che potrà essere utilizzato su Infinity, entro il 18 Luglio 2024. È importante poi notare che non è richiesto alcun metodo di pagamento per la sua attivazione.

A tal proposito Mediaset Infinity+ offre agli abbonati una vasta serie di contenuti. Tra cui film, serie TV, cartoni animati, e molto altro ancora. Gli interessati potranno godere della qualità video fino a 4K, del download dei file, e della GOLD Experience che riduce notevolmente la pubblicità sui contenuti gratuiti.

In conclusione, l’offerta di sei mesi gratis di Mediaset Infinity+ attraverso Vodafone Happy rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che sono alla ricerca di una forma di intrattenimento di qualità senza alcun costo. Insomma, grazie all’ accesso tramite un codice promozionale esclusivo, sarà possibile immergersi in un mondo di contenuti premium. Il tutto senza alcun impegno finanziario aggiuntivo.