TIM ruba utenti a Iliad con le Power da 300 GB in 5G

Il vero vantaggio di avere un’offerta di un gestore così potente come TIM è sicuramente quello di riuscire ad ottenere la qualità migliore. Tutto ovviamente non va a discapito della convenienza e della quantità dei contenuti, ampiamente disponibile nelle offerte Power.

Queste sono tornate per rubare utenti soprattutto ai gestori più attivi in questo momento che risiedono soprattutto nella branca dei virtuali.

TIM lancia le migliori promo dell’estate, ecco le offerte Power con tutto incluso nel prezzo

Le soluzioni in questione sono molto simili tra loro ma variano sia per i prezzi che per i contenuti. La prima in assoluto si chiama Power Special e costa solo 9,99 € al mese. Al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e 300 giga in 5G.

La Power Iron invece offre per 6,99 € al mese gli stessi minuti e messaggi con 150 giga in 4G. A terminare il discorso ci pensa la Power Supreme Easy che offre 200 giga in 4G a 7,99 € al mese.

I prezzi delle offerte sono molto basse ma c’è anche anche una sorpresa da sfruttare prima che scada. TIM consente infatti solo per il primo mese di non pagare nulla per ognuna delle tre offerte. Il prezzo per la prima mensilità equivale dunque a zero euro.

Ovviamente bisogna tenere conto anche di alcuni aspetti supplementari oltre a quelli appena citati che raccontano contenuti e prezzi delle offerte. TIM vuole in ogni modo attaccare determinate branche del mondo della telefonia mobile, più in particolare quella dei gestori virtuali. Questo significa che il gestore italiano destina le sue offerte Power solo a coloro che provengono da un provider virtuale ma anche da Iliad. Sono infatti queste le realtà più influenti sul mercato ed è per questo motivo che TIM vuole andare a pescare dal lago più popolato di pesci. Le offerte sono ancora disponibili ma non si sa per quanto tempo ancora, proprio per questo vi consigliamo di fare presto.