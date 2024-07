TIM supera Iliad con 3 offerte Power che arrivano a 300 GB in 5G

C’è tanta volontà da parte dei gestori di fare bene e lo si nota ormai ogni mese. I principali provider che si occupano di telefonia in Italia hanno capito cosa significa offrire il meglio e non riguarda solo l’abbondanza dei contenuti. Prima infatti c’erano tanti gestori che erano soliti proporre delle offerte vantaggiose ma con poca qualità rispetto a tutti gli altri. Da quando la qualità appunto è migliorata, il livello è stato raggiunto un po’ da tutti, anche se TIM sembra avere sempre quel qualcosa in più.

TIM: sono ancora disponibili le Power, intanto Iliad risponde per le rime

Per un gestore qualsiasi oggi il più grande ostacolo è quello di provare a fare fuori una grande azienda come Iliad. Questo provider con gli anni di esperienza che ormai lo hanno formato è davvero imbattibile, grazie soprattutto ai suoi contenuti ma ancor di più ai prezzi che non cambiano mai. Sul sito ufficiale di Iliad ci sono infatti due offerte che stanno mettendo in grave difficoltà TIM, che però non demorde.

Partendo proprio dalle Power del celebre provider italiano, ecco tre esemplari di promo diversi. Al primo posto ecco infatti la Power Iron con un prezzo mensile di 6,99 €. Al suo interno ci sono minuti senza limiti con 200 messaggi e per terminare ecco 150 giga in 4G. La Power Supreme Easy è la seconda proposta del gestore italiano, la quale costa 7,99 € mensili. Minuti e messaggi sono uguali ma cambiano i giga che sono 200. Termina la Power Special, proposta da 9,99 € al mese verso tutti con minuti illimitati, 200 SMS e 300 giga in 5G.

Queste proposte possono essere sottoscritte solo da alcuni utenti che fanno riferimento ai gestori contro cui TIM vuole andare. A sceglierle possono essere solo coloro che provengono dai gestori virtuali o da Iliad. Il primo mese peraltro è offerto totalmente gratis.