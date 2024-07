WhatsApp: con queste 3 funzioni è la svolta, sono super segrete

Costantemente WhatsApp riporta degli aggiornamenti molto importanti che piacciono agli utenti e che servono all’applicazione per migliorare. Anche essendo la migliore all’interno del suo ambito, nonché l’applicazione in generale più utilizzata dalle persone in tutto il mondo, WhatsApp necessita di qualche piccolo accorgimento. L’obiettivo degli sviluppatori è sempre quello di mettere a disposizione del pubblico più funzionalità. L’intento chiaramente è distanziare la concorrenza che negli ultimi anni ha mosso passi importanti. Chi credeva che Telegram ad esempio potesse eguagliare WhatsApp però si sbagliava di grosso, in quanto l’aggancio non c’è mai stato.

Il colosso della saggistica colorato di verde vuole infatti essere sempre il primo in classifica e di questo passo ci riuscirà. Sono state tante anche le novità introdotte per salvaguardare la privacy degli utenti, aspetto primario per WhatsApp. Fin da sempre infatti l’azienda afferma di stare molto attenta a quelle che sono le esigenze riguardanti la sicurezza dei suoi clienti. Tempo fa l’impegno del colosso si è visto contro lo spionaggio. Tutti ricorderanno infatti che c’erano delle applicazioni che consentivano di spiare le conversazioni degli utenti. Ormai sono anni che queste non esistono più in quanto sono state totalmente debellate da WhatsApp, che ora fa vivere il suo pubblico in un oasi felice. Esistono però delle applicazioni di terze parti che, oltre a poter spiare le persone, conferiscono altre possibilità.

WhatsApp: le tre funzioni più usate tramite app di terze parti

Scaricando Whats Tracker, gli utenti possono selezionare dei contatti e ricevere una notifica ogni volta che entrano o escono da WhatsApp. Alla fine della giornata poi ci sarà anche l’elenco completo di tutti gli accessi e di tutte le uscite.

Usando WAMR invece è possibile recuperare i messaggi che gli utenti cancellano di proposito nella vostra conversazione. Infine con Unseen si riesce a passare inosservati: l’app intercetta i messaggi in arrivo su WhatsApp consentendo di leggerli al di fuori. In questo modo non verrà registrato alcun ultimo accesso.