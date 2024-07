CoopVoce costa 4 EURO: ecco le due offerte fino a 300 GB

CoopVoce è il problema del virtuale di spicco che sta portando qualche grattacapo alle altre aziende sul territorio italiano nel mondo della telefonia. Stando a quanto riportato, è partita una nuova campagna estiva fatta di promozioni incredibili.

In questo momento sono due le soluzioni disponibili, tutte diverse ma con lo stesso obiettivo: concedere risparmio e qualità, oltre alla quantità dei contenuti. La prima offerta di cui è obbligatorio parlare è sicuramente la più importante, ovvero la famosissima EXTRA 300.

CoopVoce sorprende e lo fa con due offerte differenti: ecco la EVO 10 e la EXTRA 300

Convenienza, qualità e quantità sono alla base del successo di un gestore virtuale come CoopVoce. Chi ha dato già uno sguardo al portale dell’azienda, ha notato che in bella mostra ci sono svariate offerte, con la migliore che è senza dubbio la EXTRA 300.

Questa soluzione mobile, con un costo di soli 9,90 € al mese per sempre, permette di avere veramente tutto. Chi la sceglie infatti può ottenere mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi da inviare a tutti e 300 giga in rete 4G per la connessione ad Internet.

Il vero colpo da maestro però sta nell’abilità del gestore nell’accaparrarsi anche i clienti con esigenze normali. CoopVoce mette ancora una volta a disposizione la sua famosissima offerta nota con il nome di EVO 10. Al suo interno ci sono gli stessi minuti e messaggi visti nella EXTRA 300, ma solo 10 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale però a soli 4,90 € al mese, davvero pochissimo.

Queste offerte saranno disponibili ancora per poco e per tutti, anche per coloro che sono già clienti. Tutto quello che bisogna fare in quel caso è solo pagare il costo di attivazione per cambiare la propria offerta già esistente. Non ci sono dunque vincoli per coloro che provengono da altri gestori: CoopVoce consente a tutti di sottoscrivere le sue offerte.