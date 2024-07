Un nuovo rumor sta agitando gli appassionati di tecnologia riguardo alla prossima NVIDIA GeForce RTX 5090. Quest’ ultima sembra infatti essere destinata a stabilire nuovi standard nel mondo delle schede grafiche. Secondo fonti non ufficiali, la RTX5090 potrebbe vantare una velocità di clock di base di circa 2,9 GHz. Così da segnare un notevole miglioramento rispetto alle sue predecessore. Ciò rappresenterebbe un aumento del 30% rispetto al modello attuale top di gamma, la RTX4090. La quale registra una velocità di clock di base di 2235MHz.

NVIDIA: impatto e aspettative per il mercato delle GPU

Secondo alcuni rumor, la NVIDIA GeForce RTX 5090 sarà basata sulla GPU Blackwell GB202 e includerà un design SM con 192 unità. Insieme a un’interfaccia bus da 448bit e 28GB di memoria GDDR7. Questa configurazione indica un’importante evoluzione tecnologica rispetto alle versioni precedenti. In quanto mira a migliorare ulteriormente le performance di gioco e di rendering. Il lancio ufficiale è atteso nei prossimi mesi. Vi è la possibilità che NVIDIA riveli la scheda già all’inizio del 2025, insieme al modello 5080.

L’anticipazione attorno alla NVIDIA GeForce RTX5090 non è solo alimentata dalle promesse di una velocità senza precedenti. Ma anche dalle specifiche di memoria e di architettura avanzate. La nuova GPU si prevede possa soddisfare le esigenze dei videogiocatori e degli utenti professionali. Fino ad offrire una potenza di calcolo superiore per applicazioni di grafica intensiva e di intelligenza artificiale. L’attesa per l’annuncio ufficiale è accompagnata da speculazioni sulle prestazioni effettive della scheda. Ma soprattutto sul suo impatto sul mercato delle tecnologie di visual computing.

Insomma, se confermati, le notizie sulla NVIDIA GeForce RTX5090 trapelate online promettono di ridefinire i limiti delle prestazioni delle schede grafiche. Così da consolidare ancora di più la posizione del marchio in questo settore. Ad ogni modo sembra che ci sia ancora da aspettare un po’ per ulteriori conferme e dettagli ufficiali. Inutile dire che le aspettative a riguardo sono davvero molto alte.