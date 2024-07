Spotify, aggiornamento Podcast: sezione commenti e una nuova app

Spotify continua a muoversi verso il futuro implementando sempre di più la piattaforma con delle grandi novità. L’obiettivo principale è quello di mettere in crisi la concorrenza che sta provando in ogni modo ad avvicinarsi. Secondo quanto riportato, adesso sta lanciando la sezione dedicata ai commenti per i podcast e una nuova app mobile per consentire ai “podcaster” di rafforzare il rapporto con i loro seguaci ed assidui ascoltatori. Questi nuovi strumenti consentono di gestire i propri programmi e interagire con i fan in modo più diretto ed intuitivo.

L’azienda ha aggiunto nuove funzionalità ai propri podcast ormai da qualche tempo. Alcuni anni fa, la piattaforma ha introdotto domande e risposte ma anche i sondaggi per consentire agli ascoltatori di interagire proprio con i podcast. Da quell’introduzione, oltre 9 milioni di utenti Spotify hanno interagito con domande e risposte o sondaggi. In questo modo le interazioni sono cresciute dell’80% anno dopo anno. Questo fa capire chiaramente che le funzionalità interattive, come ad esempio i commenti, sono ben volute dal pubblico.

Spotify porta i commenti per i podcast e nasce Spotify For Podcasters

Ben Wilson, il creatore di “How to Take Over the World“, ha dichiarato che grazie ai commenti riesce ad ottenere tanti feedback dal suo pubblico. Questo gli consente di capire quali argomenti del podcast hanno più impatto sugli utenti. Questo lo aiuta a creare una connessione più forte con gli ascoltatori e a rendere l’attività che svolge molto più gratificante.

La nuova funzionalità dei commenti si basa fortemente sulle funzionalità già esistenti di domande e risposte così come sui sondaggi. Con i commenti, Spotify spera di migliorare ulteriormente l’esperienza interattiva in generale. Questa funzionalità è disponibile per tutti i creatori di podcast, indipendentemente dal paese di origine. I creatori possono così gestire i vari feedback degli ascoltatori, monitorare la crescita del loro podcast e interagire con il pubblico, tutto attraverso la nuova app mobile Spotify for Podcasters.

La nuova app include anche nuove funzionalità di notifica che aiuta i podcaster a ricevere informazioni sulle prestazioni del loro programma e sul feedback degli ascoltatori. All’app è stata aggiunta anche la possibilità di gestire i commenti.