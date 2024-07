Truffa phishing col messaggio pericoloso: ecco cosa ci scrivono dentro

Una truffa che si rispetti tende ad avere sempre la meglio su ogni forma di sospetto da parte degli utenti. I truffatori ormai hanno avanzato tantissime tecniche all’interno del loro armamentario, fatto di risorse a cui molte persone neanche riescono a pensare. I malviventi sanno benissimo come operare, come muoversi e soprattutto come proporre determinate truffe ai poveri malcapitati.

Secondo quanto riportato, sono diversi giorni che nelle caselle di posta elettronica si starebbe aggirando una nuova truffa. Purtroppo la tecnica è sempre lo stesso, ovvero quella del phishing. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che ci cascano senza neanche sapere come, credendo effettivamente che l’avviso giunto nella loro casella e-mail, sia effettivamente di primaria importanza.

Truffa ancora in corso, ecco come funziona l’inganno che gira tramite messaggio in posta

Come si può notare qui in basso, il messaggio sembra effettivamente arrivare da un corriere molto famoso a livello internazionale. I truffatori giocano soprattutto su quelle persone che hanno effettivamente ordinato qualcosa dal web e che credono che il loro pacco sia stato respinto o non consegnato per più volte. Parte proprio così la truffa, mettendo il dubbio nella testa delle persone. Questo che vedete qui in basso è il messaggio che purtroppo sta girando ormai da settimane:

“GLS. SERVICE POSTE

CONSEGNA DEL PACCO SOSPESO!

Stato: Fermato aII’hub di

distribuzione (onere doganale in

sospeso)

Potrebbero essere applicati costi di

consegna

ll tuo codice di monitoraggio:

173887246283

Pianifica la tua consegna“.

Il messaggio è scritto in maniera inusuale rispetto a come scrive in genere il corriere GLS. Già da questo si dovrebbe capire che si tratta di una truffa ma se non bastasse date uno sguardo all’indirizzo e-mail: il dominio non appartiene assolutamente all’azienda. Sono questi i principali parametri da controllare per capire se si tratta di una truffa o meno.