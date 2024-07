Sono passati 125 anni dalla fondazione di FIAT a Torino, un traguardo che definire storico è riduttivo. Il marchio automotive italiano è uno dei pochi a poter vantare una storia così lunga e proficua e al Lingotto lo sanno bene.

Il viaggio dell’azienda inizia l’11 luglio 1899 con la firma dell’atto costitutivo della “Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili”. A distanza di 125 anni da quel giorno storico, si è tenuto l’evento “Smiling to the future” per rivivere la storia del brand ma, soprattutto, per aprire un nuovo capitolo orientato al futuro.

L’azienda vuole fare tesoro di tutti questi anni per offrire prodotti orientati al cliente ma adeguati al contesto socio-culturale attuale. Per questo motivo, l’attenzione di FIAT è orientata alla sempre più crescente rilevanza sociale e all’impatto sul Pianeta sotto diversi punti di vista.

FIAT festeggia il 125° anniversario della fondazione con il lancio di nuovi modelli unici e speciali che celebrano il Made in Italy

All’evento erano presenti i vertici di Stellantis rappresentati da John Elkann, Presidente di Stellantis, Carlos Tavares, CEO di Stellantis e Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis. Al loro fianco c’erano anche le più alte cariche dello Stato tra cui il Ministro per l’Impresa e il Made in Italy, Sen. Adolfo Urso.

Durante il suo discorso, John Elkann ha ripercorso quello che è stato il viaggio di FIAT dalla fondazione ad oggi. Il Presidente ha ricordato che: “Fiat nasce nel 1899 dalla passione per il progresso. Fu tra le poche società che riuscì a passare da una fase artigianale all’era industriale. Ha rappresentato per milioni di persone la libertà di spostarsi ovunque, e di farlo con stile“.

Il marchio automotive italiano per eccellenza: “Per 125 anni non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere con tenacia quello che abbiamo costruito. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno permesso che quella startup torinese potesse diventare oggi Stellantis, uno dei più grandi costruttori di automobili al mondo.”

Alle dichiarazioni di John Elkann si sono aggiunte anche quelle di Carlos Tavares, CEO di Stellantis: “[…] FIAT è uno dei marchi più iconici della nostra costellazione Stellantis e porta l’italianità nel cuore dei nostri clienti in tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo, è il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume“.

Una delle vetture protagoniste della giornata è stata certamente la 500e Giorgio Armani. Questo progetto nasce per creare una raffinata Limited Edition incentrata sui temi del “Made in Italy” e della mobilità sostenibile. Al suo fianco, si staglia anche la Grande Panda, il primo modello di varie declinazioni che punta a far rinascere un brand iconico simbolo di italianità.