TIM Party ha lanciato una nuova promozione. Quest’ ultima è stata pensata per i suoi clienti di rete mobile e valida fino al 5 agosto 2024. Tale iniziativa permette agli abbonati di acquistare lo smartphone Honor 90 Lite 5G a un prezzo scontato di 5 euro al mese per 30 mesi. Il tutto senza necessità di versare alcun anticipo e con tasso zero. Per poter usufruire dell’offerta, sarà necessario iscriversi al programma TIMParty e mantenere attiva la propria linea mobile TIM per almeno 24 mesi. Bisognerà poi attivare la rateizzazione online o recarsi presso uno dei negozi abilitati alla vendita.

Vantaggi di TIM Club e opzione TIMFin

Per chi fosse interessato, l’Honor 90 Lite 5G si distingue per il suo display LTPS LCD FHD+ da 6,67 pollici. Gode di una risoluzione FHD+ ed una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 6020 Octa Core ed 8GB di RAM espandibile e 256GB di memoria interna. Il dispositivo offre poi una batteria potente da 4500mAh. Per quanto riguarda le fotocamere, include una camera frontale da 16MP e una tripla posteriore da 100MP, 5MP e 2MP. Insieme a vari sensori come quello di gravità, impronta digitale laterale e riconoscimento facciale. Oltre a questa soluzione, l’ operatore ha già messo a disposizione dei suoi clienti un’ altra opzione iniziata a Giugno. Stiamo parlando di TIM Club. Una promo esclusiva che accompagna molti dei finanziamenti TIMFin per l’acquisto di smartphone e altri prodotti a rate. I benefici di tale iniziativa includono la possibilità di ottenere fino a 3 mesi di servizi gratuiti e accesso a promozioni speciali per i prodotti finanziati. L’attivazione di TIM Club presso i negozi prevede un unico contributo i 9,99€, che offre ai clienti ulteriori vantaggi nel contesto delle loro scelte di finanziamento. È importante notare che l’approvazione del finanziamento TIMFin è soggetta a determinate condizioni. In ogni caso la cessazione della linea dell’offerta dati correlata può comportare l’applicazione di interessi e del pagamento della rata finale.