A quanto pare la catena di supermercati Despar e i suoi affiliati Eurospar e Interspar ha deciso di offrire agli utenti una nuova possibilità per quanto riguarda i pagamenti, d’ora in avanti sarà infatti possibile effettuare pagamenti specifici direttamente in cassa una volta terminati i propri acquisti.

Nel dettaglio sarà possibile effettuare pagamenti praticamente di qualsiasi genere tramite avviso PagoPA, potrete infatti pagare bollette, bollo auto e moto, il tutto comodamente tramite carta di credito grazie alla possibilità di addebito diretto tramite il Pos connesso direttamente alla cassa del punto vendita.

Despar entusiasta

Mauro Muraro, direttore marketing di Despar Nord ha dichiarato: “Il nuovo servizio consente ai clienti di effettuare i versamenti verso la Pubblica Amministrazione e pagare il bollo auto comodamente facendo la spesa, risparmiando tempo ed evitando le code. Si tratta di un’iniziativa che ci consente di implementare l’esperienza di acquisto nei nostri punti vendita confermando ancora una volta l’attenzione di Despar per le esigenze dei clienti e la volontà della nostra insegna di offrire un servizio di prossimità”.

Per rendere possibile questa novità, Despar ha collaborato in maniera stretta e continua con Nexi, la nota azienda è infatti da sempre coinvolta nella gestione dei pagamenti elettronici, soprattutto per quanto riguarda quelli diretti verso la pubblica amministrazione, non a caso i suoi circuiti di pagamento sono diffusissimi in ogni settore del commercio.

D’ora in avanti tutti coloro che dunque effettuano la spesa presso i punti vendita Despar o affiliati, potranno sfruttare questa occasione per unire molteplici attività come appunto fare la spesa ed effettuare pagamenti e risparmiare dunque tantissimo tempo grazie alla possibilità di evitare code interminabili presso gli altri punti di pagamento e aspettando dunque la semplice fila alla cassa per pagare la spesa.

Tale novità riguarda le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia.