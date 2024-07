A un anno dalla presentazione ufficiale della nuova Fiat 600, è stato lanciato in Spagna un nuovo modello del B–SUV. Si tratta di una versione con motore ibrido da 136 cavalli. Tale versione è stata avvistata in Italia durante la fase di test, ma al momento non è stata commercializzata nella Penisola. Mentre Motor.es ha dichiarato che la vettura è già disponibile in Spagna. In Italia, al momento, ci sono due versioni disponibili. La Fiat 600 ibrida da 100CV e un’altra elettrica da 156 con un’autonomia pari a 400km.

La Fiat 600 da 132cavalli arriva in Spagna: i dettagli

Il nuovo modello è essenzialmente identico alla versione da 100cavalli. La differenza principale riguarda la presenza di due scarichi. Per l’allestimento di serie, non ci sono differenze significative. Ma quanto costa in Spagna questa nuova versione della Fiat 600? La versione base, chiamata La Prima, è in vendita a 26.400 euro. Mentre quella più accessoriata, la RED, ha un prezzo di 31.400euro. Per avere un confronto, il modello da 100cavalli con motore 1.2 MHEV costa 24.900euro nella versione base e 29.900euro in quella RED.

Passiamo ora ai prezzi italiani. Il modello base (l’unica versione disponibile per l’ibrida) da 100cavalli è in vendita a 24.950euro. Dunque, è probabile che il listino prezzi in Italia per il modello ibrido da 136cavalli sarà simile a quello spagnolo.

Il motore da 136cavalli è presentato con un cambio automatico e-DCS6. Quest’ultimo è a sei marce a doppia frizione e con trazione anteriore. In questo modo la Fiat 600 potrà raggiungere 100km/h in 11secondi. La velocità massima è di 185km/h. Il consumo medio di carburante è di 5,1litri ogni 100km. Le emissioni di CO2 pari a 114g/km.

Nel mercato italiano, la Fiat 600 non ha ancora raggiunto un significativo volume di vendite. L’introduzione di una versione con un motore più potente potrebbe rappresentare una strategia efficace per incrementarle.