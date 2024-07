Il settore degli smartphone pieghevoli si sta preparando per alcune importanti innovazioni. A dimostrarlo ci sono alcune recenti anticipazioni sul Samsung Galaxy Z Fold6. A tal proposito, stanno circolando numerose voci riguardo a una variante più sottile del dispositivo. Un report di The Elec, ripreso da Android Authority, ha evidenziato che la produzione di tale variante, soprannominata informalmente “slim“, è stata definitivamente approvata da Samsung.

Il nuovo smartphone dovrebbe distinguersi per un design molto più sottile. Una scelta che ha comportato la rimozione del supporto alla S Pen. In compenso, il Fold6 Slim vanterà un display principale da 8 pollici e uno esterno da 6,5pollici.

In arrivo un nuovo modello Slim del Samsung Galaxy Z Fold6?

The Elec non ha fornito ulteriori dettagli sulle caratteristiche che renderanno il dispositivo accattivante per gli utenti. L’assenza del supporto alla S Pen però indica chiaramente che non si tratta del tanto chiacchierato Galaxy Z Fold 6 Ultra. Quest’ultimo, infatti, al momento sembra destinato a rimanere una semplice voce di corridoio.

È importante sottolineare che, come riferito dal report, verranno prodotti solo tra i 400.000 e i 500.000 pezzi di tale variante. Inoltre, la Cina viene menzionata come il mercato di lancio principale per il nuovo modello. Suddetta limitazione iniziale nella disponibilità su scala globale sembra essere dettata da una strategia aziendale ben precisa. Quest’ultima, infatti, è mirata a contrastare l’arrivo del prossimo foldable di Xiaomi. Un dispositivo che punta a diventare il più sottile e performante disponibile sul mercato.

Al momento, esperti ed appassionati sono in attesa della conferma dell’esistenza del nuovo modello Samsung e della diffusione delle sue specifiche tecniche. Uno dei motivi di tale rallentamento, sicuramente, riguarda il mercato di riferimento. Essendo un modello indirizzato, almeno in un primo momento, solo al mercato asiatico, non è ancora chiaro quando l’azienda sudcoreana rilascerà un comunicato ufficiale a riguardo. Non resta che attendere e scoprire quali sono i piani di Samsung per il futuro.