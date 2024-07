CoopVoce, sfida aperta: EVO 10 ed EXTRA 300, si parte da 4 EURO

Tutte le offerte che arrivano costantemente da un gestore come CoopVoce non fanno altro che stimolare la voglia di cambiamento degli utenti. Anche coloro che si trovano bene con il loro gestore di fiducia tendono a pensare ad un cambio di fronte a questa azienda. Il merito è delle grandi offerte che vengono proposte costantemente, come quelle attualmente disponibili sul sito ufficiale.

Proprio qui, dove sono passate tantissime offerte interessanti, ce ne sono attualmente due che potrebbero piacere a chiunque. La prima offre il minimo indispensabile, mentre la seconda arriva ad offrire il massimo con un quantitativo di giga praticamente inedito in giro. La scelta quindi è davvero molto vasta, anche in termini di servizi disponibili grazie alla tanta versatilità di CoopVoce.

CoopVoce: le migliori promo sono ancora disponibili, eccole qui

La prima è sicuramente la nuovissima EVO 10, una soluzione unica nel suo genere che stupisce per il prezzo e anche per la qualità. Internamente gli utenti che la sottoscrivono troveranno chiamate senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 10 giga di connessione dati in 4G. Questa offerta sarà disponibile fino al prossimo 17 luglio.

L’altra offerta invece cambia nettamente spartito in quanto offre molto di più e costa praticamente il doppio: si tratta della nuova EXTRA 300. Al suo interno gli utenti che la scelgono per un prezzo di 9,90 € mensili per sempre possono trovare minuti senza limiti, 1000 messaggi e 300 giga in 4G.

Le persone che decidono di prendere una delle offerte di CoopVoce possono basarsi su soluzioni che durano per sempre allo stesso prezzo. È questa infatti la peculiarità primaria del provider, il quale può basarsi anche sulle recensioni di tantissimi utenti, per il 99% soddisfatti. Non ci sono limitazioni neanche in base al gestore da cui i nuovi utenti provengono, siccome CoopVoce consente a tutti di scegliere le sue offerte mobili.