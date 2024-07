TIM, offerte 2024: luglio si infiamma con le Power fino a 300GB

Con le aziende che ci sono sul territorio italiano per quanto riguarda la telefonia mobile, è necessario fare del proprio meglio per migliorarsi. Questo TIM lo sa è infatti scende in campo con i suoi “uomini” migliori: ecco che ritornano ufficialmente le offerte Power, quelle che già nel 2023 avevano portato ottimi risultati all’azienda.

TIM lancia di nuovo le sue offerte migliori: ecco le Power che tutti si aspettavano

All’interno della Power Special gli utenti possono trovare quello che desiderano: ci sono minuti senza limiti per telefonare qualsiasi numero di ogni gestore, 200 SMS da inviare a chiunque e infine 300 giga per connettersi ad Internet usando la rete 5G. Il prezzo mensile di questa promozione mobile equivale a soli 9,99 € mensili.

Non finisce qui visto che ci sono due offerte quasi gemelle a concludere il discorso. La prima è la Power Iron, soluzione che ogni mese ha un costo di soli 6,99 €. Al suo interno questa proposta vanta il meglio, esattamente come quella precedente siccome offre minuti senza limiti verso qualsiasi numero e 200 messaggi verso tutti. La rete Internet è garantita dalla presenza di 150 giga in 4G ogni mese.

A chiudere il discorso c’è come sempre l’ultima soluzione, una via di mezzo tra le due appena rappresentate. La Power Supreme Easy è disponibile con un prezzo mensile di 7,99 € e non è da meno per quanto riguarda i contenuti. A questo prezzo si possono avere infatti minuti illimitati verso tutti, 200 messaggi verso chiunque e 200 giga in rete 4G per la navigazione sul web.

Quello che stupisce quando un gestore come TIM scende in campo, è certamente il prezzo basso di un’offerta ma non finisce qui. L’azienda infatti ha voluto sorprendere i suoi nuovi utenti che scelgono una delle tre promozioni Power proponendo un costo di attivazione azzerato e anche un mese gratuito. In poche parole tutti quelli che sceglieranno una delle offerte sopra indicate, potranno beneficiare del primo mese a zero euro.