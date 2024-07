WhatsApp, attenzione al trucco per spiare: siete sotto osservazione

C'è un nuovo trucco per spiare le persone su WhatsApp che tantissimi starebbero utilizzando, ecco come funziona precisamente

Chi credeva di aver scampato il pericolo spionaggio su WhatsApp, non aveva fatto i conti con alcune applicazioni di terze parti di nuova generazione. Tra queste ce n’è una che consentirebbe lo spionaggio, anche se in maniera molto più blanda rispetto alle applicazioni di un tempo.

In poche parole esiste un’applicazione che permette di spiare le persone su WhatsApp ma senza essere troppo invasivi. Non serve altro che rifarsi ad un’applicazione di terze parti peraltro anche gratuita al 100%. È davvero semplicissima da usare e inoltre possono scaricarla solo gli utenti Android in quanto è disponibile solo in formato apk.

WhatsApp: il pericolo spionaggio non è stato scongiurato, ecco l’applicazione che consente ancora di farlo

Non serve avere paura, in quanto lo spionaggio di un tempo non tornerà almeno per il momento su WhatsApp. Le vecchie applicazioni non stanno ritornando, semplicemente ce n’è una che è stata in grado di rubare la scena. Questa è stata pensata appositamente per scoprire i movimenti delle persone all’interno dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo.

Come tutti ben sanno infatti ci sono degli utenti che tendono a nascondere il loro ultimo accesso e anche il momento in cui risultano online. È stata dunque pensata a un’applicazione esterna che riesce comunque a capire quando queste persone sono online spiandole tutto il giorno. L’app si chiama Whats Tracker ed è molto apprezzata nell’ambiente. Basta scaricarla sullo smartphone nel formato apk e metterla in funzione. Si potranno scegliere dei contatti da spiare lungo la giornata e ogni volta che entreranno o usciranno da WhatsApp, faranno arrivare una notifica sul telefono di chi utilizza la piattaforma.

In questo modo anche coloro che nascondono l’ultimo accesso o che non vogliono essere visti online, verranno notati. Non ci saranno quindi più segreti da nascondere, sarà tutto alla luce del sole ogni giorno.