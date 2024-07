CoopVoce ha 2 offerte disponibili: si parte da 4 EURO, ecco fino a 300GB

Tutti i gestori che si trovano attualmente nel panorama della telefonia mobile italiana sanno benissimo come muoversi per fare tanti utenti. Le aziende hanno sviluppato in coefficiente di convenienza, così come di quantità, davvero incredibile che non ha nulla a che vedere con un tempo. È così facile cambiare gestore attualmente che ormai le persone proprio non si fanno problemi. Prima era tutto molto più difficile vista la trafila da dover sostenere, mentre ora è tutto molto più accomodante ed intuitivo. Tra i gestori più attivi nel mondo della telefonia mobile non può che esserci un folto insieme di provider virtuali. Il leader assoluto tra questi è senza ombra di dubbio CoopVoce.

Le sue offerte attualmente disponibili fanno capire benissimo cosa vuole il gestore. Sul sito ufficiale ce ne sono due molto diverse tra loro ma con la stessa volontà, ovvero quella di rubare utenti agli altri gestori.

CoopVoce: ecco le due migliori offerte del mese di luglio 2024

Secondo le ultime evidenze, sono tantissimi gli utenti che continuano ad incensare CoopVoce definendolo il miglior provider in circolazione. Sebbene il tutto sia partito da una realtà non troppo grande, oggi si tratta di un vero colosso fatto di convenienza e qualità. La quantità poi non manca mai, soprattutto nell’ultima offerta proposta sul sito ufficiale.

Tra le migliori offerte attualmente disponibili nel mondo della telefonia mobile non poteva che figurare la famosissima EXTRA 300. Questa vanta al suo interno i migliori contenuti siccome si parte dai minuti senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in 4G. Il prezzo è di 9,90 € al mese per sempre.

L’altra offerta va destinata a quelle persone che non hanno troppe esigenze e si chiama EVO 10. Al suo interno ecco gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma con 10 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale a 4,90 € per sempre.